Ardit Bido: 83 mandatet e PS s’janë rrezik, u dhanë për integrimin në BE! 

Partia Socialiste mori një rezultat të thellë në qarkun e Vlorës, duke i rrëmbyer opozitës edhe një mandat nga lista e sigurt dhe e përfundoi garën e zgjedhjeve të 11 majit me 9 mandate.

Një nga kandidatët më të votuar të listës së hapur për socialistët ishte edhe Ardit Bido. Deputeti i ri i Kuvendit të ardhshëm ishte i ftuar sot në ‘Studio Live’ me një lidhje nga ana e moderatorit Arbër Hitaj.

Bido foli për fushatën zgjedhore, votën e diasporës, akuzat dhe pretendimet e opozitës dhe arsyet e një fitore kaq të thellë në shkallë qarku dhe vendi.

Deputeti tha për Report Tv se mandati i 9-të në Vlorë erdhi nga vota masive e qytetarëve dhe jo vetëm nga diaspora, kurse për kundërshtarët që e kanë “shigjetuar” gjatë fushatës, theksoi se “Humbësi në Himarë do të marrë një humbje më të thellë në zgjedhjet lokale të ardhshme”.

I pyetur për problemet e votës së diasporës në Greqi, ai e pranoi, duke sqaruar se shkak ishte posta, por në fund gjithçka shkoi mirë.

Për akuzat e opozitës për vjedhje votash e blerje me banda kriminale nga mazhoranca, Bido tha se janë vetëm pretendime të pabaza:

“Të gjithë votojnë dhe të gjithë kanë influencë, por lidhje me organizata kriminale dhe banda siç pretendohet nga opozita nuk qëndron. Të paktën edhe për fushatën time nuk mund të thotë kush se e bëri filani apo ndërhyri filani. Por pati frymë qytetarë, votë masive të qytetarëve për PS, të cilët vendosën se cilët projekt e program e meritonte. Unë nuk e shoh siç e sheh opozita. Unë e shoh me mendimin se qytetarët u përgjigjën me votë”.

Kurse për akuzat nga segmentet politike në Himarë dhe më tej, të drejtuara atij, deputeti i ardhshëm i parlamentit iu përgjigj me një mesazh të qartë.

“Humbësi në Himarë do të ketë edhe një humbje më të thellë në zgjedhjet lokale. Për të gjithë ata që përpiqen të thonë se Himara ka probleme të stisura, të sajuara dhe që nuk qëndrojnë. Do marrë humbje të thellë sepse qytetarët e Himarës nuk i besojnë këto teza. Unë kam marrë edhe shumë vota të minoritetit në Sarandë, por edhe në të gjitha bashkitë e qarkut dhe diasporë, me votë preferenciale. Jam përfaqësues i të gjithë atyre që më kanë votuar, përfshi edhe 400 banorë të Himarës dhe do jenë më shumë zgjedhjet e ardhshme”, u shpreh Bido.