Vlerësimi i Departamentit Amerikan të Shtetit ndaj gjyqtarit Adrian Dvorani me titullin “Kampion i Antikorrupsionit” ka tërbuar Ilir Metën.

Vetë Ardian Dvorani iu përgjigj Metës gjatë një interviste në emisionin e moderatorit Denis Dyrnjaja në Top Talk në Top Channel.

“Presidenti i Republikës dhe kushdo qoftë ka të drejtën të gjykojë dhe të vlerësoj ashtu siç e gjykon. Unë raportet nuk i kam me emra konkrete, me ligjin dhe institucionet.

Nuk më shqetëson aspak fakti se si e gjykojnë e vlerësojnë veprimtarinë time në përgjithësi personalitetet kombëtare, dhe në rastin konkret “X”-i apo “Y”-oni kjo nuk më shfokuson fare nga detyrimi që kam.

Do ta vazhdoj të ushtroj funksionin tim në gjyqësor, nuk kam asnjë arsye te përqendrohem dhe të ndjek se çfarë deklarojnë politikanë apo funksionarë të ndryshëm.

Vlerësimin tim e ka bërë DASH, është e shkuar dhe sqaruar qartë, disa ka shtuar ambasada e SHBA. Raportet e mia i kam me Kushtetutën dhe me ligjin”, tha Dvorani.

Sa i përket çështjes së cilësimit si fletëlavdërimit Dvorani ka shtuar se “Ky është problemi i tij dhe gjithsëscili në funksionin e vet duhet të jetë i përgjegjshëm dhe i matur nga ato që nxjerr nga goja”.

Dvorani është shprehur se ndihet tepër i vlerësuar dhe krenar për këtë çmim dhe dëshiron ta ndajë me kolegët që në vite kanë bërë maksimumin.

“Isha në dijeni që diçka po përgatitej, por jo nivelin mbi të cilin do vlerësohesha. Nëse është burokratik apo jo nuk mund ta them, SHBA bën gjëra të menduara mirë.

Vlerësimi i DASH nuk lidhet me një çështje konkrete, por me gjithë veprimtarinë time. Ndihem krenar dhe i vlerësuar, por dua ta ndaj edhe me kolegët që në vite kanë bërë maksimumin”, tha ai.

Përse po ju sulmon kaq shumë presidenti i Republikës?

Dvorani: Presidenti i Republikës dhe kushdo qoftë ka të drejtën e tij të veprojë ashtu si e vlerëson. Ky nuk është problemi im fare, raportet i kam me Kushtetutën, ligjin dhe institucionet dhe mua nuk më shqetëson fakti si më vlerësojnë personat publik.

Detyrimi im është që ashtu si në të kaluarën dhe në të ardhmen të vazhdojë të ushtrojë detyrimin tim gjyqësor. Nuk kam asnjë arsye të ndjek se çfarë deklarojnë politikanët apo funksionarë të ndryshme për këtë çmim. Vlerësimin tim e ka bërë DASH, është e sqaruar qartë. Diçka ka shkruar edhe Ambasada e SHBA, të tjerët po më komentojnë mua apo vlerësimin që më kanë bërë?

Presidenti e vlerëson thjesht një letër vlerësimi dhe ju pozicionoi në krah të Ramës.

Unë përpiqem t’i ndjek reagimit, është e drejta dhe detyrimet e mia. Po se çfarë kanë ndodhur sot si kam ndjekur.

Ky është problemi i tij dhe gjithsecili në funksionin e vet duhet të jetë i përgjegjshëm dhe i kujdesshëm për atë që po nxjerr nga goja. Jam në dijeni që hetimi ka nisur. Unë nuk kam asnjë gjykim për hetimin që po bën Prokuroria e Posaçme, nuk më takon të bëj prokurorin për prokurorët sepse jam palë në atë proces dhe kam të drejtën dhe detyrimin që ti përgjigjem veprimeve dhe veprimtarisë që janë duke ushtruar prokurorët. Ata po e vlerësojnë çështjet”.

Dyrnjaja: Keni humbur betejën me presidentin në Venecia por keni fituar vlerësimin në SHBA. Cili është më i rëndësishëm për ju?

Nëse shikohet me kujdes, Venecia ka trajtuar situatën e qëndrimeve në 2020 duke thënë që nuk kishte pse presidenti të mbante qëndrime. Ata kanë dhënë shpjegim që në situatën që ishte krijuar, mund të quhej e justifikuar dhe një sjellje ndryshe nga organet kompetente. Edhe në emërimet e fundit të Gjykatës Kushtetuese vepruan normalisht sipas meje. Radha ishte e përcaktuar, të gjithë elementët që u kontestuan para një viti tashmë u quajtën normalitet Gjykata Kushtetuese.

Nuk më takon të analizoj por kuadri normativ mori kohën e vetë. Më vonë përvoja e fituar tregoi që nuk kishim probleme me kuadrin normativ gjërat mund të funksionojnë sepse vullneti nuk ka munguar.

Në reagimin që kryeministri Edi Rama bëri dje pas vlerësimit nga DASH për Ardian Dvoranin, shkruante se ky është një inkurajim i jashtëzakonshëm për ata persona që luftojnë për Reformën në Drejtësi në vend, që ndodhet në një fazë kacafytjesh me të keqen, duke shtuar se Dvorani u godit harbutërisht, për faktin se nuk iu dorëzua presionit të së keqes.

Mazhoranca ju ka dalë në mbrojtje me qëndrimet e saj. Mbrojtjen politike e keni të nevojshme?

Unë kam të nevojshme të kem paketën ligjore përpara dhe një libër të kushtetutës dhe ti respektoj. Ata që më dalin në mbrojtje dhe më sulmojnë i respektoj. Secili është i lirë të mbajë qëndrimin e vet. Secili ka interesat e veta unë nuk mund të shfokusohem dhe ta bazoj jetën time personale mbi humorin e kujtdo qoftë. I dëgjoj dhe i respektoj, reflektoj aty ku ka vend për të reflektuar dhe hedh në kosh ato që janë për të hedhur./a.p