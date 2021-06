Gjykata e Posaçme e Apelit pritet të shpallë më 18 qershor, në orën 09:30 vendimin përfundimtar ndaj Arbër Çekajt, Armando Pezakut dhe Donaldo Lushajt, cilët akuzohen për trafikimin e 613 kg kokaine kolumbiane në Shqipëri.

Në seancën e mbajtur ditën e sotme, të pandehurit kërkuan pafajësi, duke mohuar akuzën e ngritur ndaj tyre.

Pak muaj më parë, Policia ka sekuestruar në portin e Durrësit 49 kg kokainë e fshehur në një konteiner me banane që i përkiste Selim Çekajt, babait të Arbër Çekajt. Konteineri me 49 kg kokainë kishte një muaj nën vëzhgimin e autoriteteve dhe ishte e ndarë në 31 pako e vendosur në shtyllat anësore të tij, ndërsa vendi i origjinës ishte i njëjtë; Amerika Latine.

Edhe Selim Çekaj është lënë në masën e sigurisë “arrest me burg” ndërsa hetimet vijojnë. Disa muaj më parë, Arbër Çekaj u dënua me 21 vite burg, por përfiton ulje pasi Gjykata më parë ka pranuar gjykim të shkurtuar dhe tashmë do të vuajë 14 vite. Megjithatë ai e ka apeluar vendimin.

/b.h