Kreu i Aleancës për Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, Arben Taravari, në një intervistë ekskluzive për gazetarin Besard Jacaj në Klan News, ka zbuluar detaje nga një takim me kryeministrat shqiptarë Edi Rama dhe Albin Kurti në një prej hoteleve në Maqedoni një vit më parë.
“Po e them ekskluzivisht këtu, unë kam pasur një takim të përbashkët me dy kryeministrat shqiptar, zotin Edi Rama dhe zotin Albin Kurti në një prej hoteleve në Maqedoni. Të dy kryeministrat ishin në një samit, u takuam bashkë dhe insistimi i tyre ka qenë që vitin e kaluar në zgjedhjet parlamentare të gjithë partitë shqiptare të dalin me një listë të përbashkët. Pra, insistimi i tyre ishte: a mund të bëhemi bashkë? Do të ishte shumë mirë që të bashkohemi. Të dy kërkuan që të dalim me një listë dhe kërkuan që të dalin me një kandidaturë për kryetar shteti, president shteti,” tha Taravari.
Ai theksoi se takimi ishte shumë miqësor dhe dy çështjet ku kishte përputhje absolute me kryeministrat ishin përkrahja e listave të përbashkëta me kandidatura të propozuara nga partitë dhe garancia për vazhdimësinë e rrugës europiane të Maqedonisë.
“Ishte një takim shumë miqësor dhe dy gjëra të cilat kryeministrat kishin përputshmëri absolute është që mirë është që të shkohet me lista të përbashkëta dhe pastaj të ndahemi në bazë të anketave, raporti kush sa deputet propozon. Këtu është fjala për lista të mbyllura, partia propozon kandidaturat, nuk janë lista të hapura. Kërkesa e dytë ishte që ne të jemi ata që garantojmë, kushdoqoftë në qeveri, rrugëtimin europian të Maqedonisë,” shtoi ai.
Këto kërkesa nënvizojnë përpjekjet për unitet politik mes forcave shqiptare në rajon, në një moment kyç për zgjedhjet dhe rrugën europiane të Maqedonisë së Veriut. /tvklan/
Leave a Reply