Moderatorja e njohur Arbana Osmani pritet të bëhet nënë për herë të dytë.

Lidhur me shtatzëninë, trupi i saj ka pësuar ndryshime.

Moderatorja e ka marrë me sportivitet faktin që gjoksi i saj është rritur. Ajo pret të bëhet nënë për herë të dytë, pas lidhjes së fundit me Eduart Grishajn. Arbana ka edhe një djalë me ish bashkëshortin.

Ajo postoi një foto krah mikes së saj Xhemi Shehu dhe komentoi mbi gjoksin e rritur, duke marrë gjithë vëmendjen e ndjekësve të saj.

“Kujdes: Objektet mund të duken më të mëdha se sa janë në të vërtetë,”– shkroi Arbana Osmani, e cila në foto mban veshur një bluze me dekolte të hapur.

Komenti i saj shkaktoi reagime tek ndjekësit, që i kërkuan ta shijojë gjoksin e rritur, pasi, sipas tyre, pas lindjes së foshnjës do t’i zvogëlohet sërish.

“Shijoji ato ‘larger’ se nuk zgjatin shumë dhe për disa muaj, pastaj fillojnë e zhduken. Sa te mira jeni meqë ra fjala – shkroi një ndjekëse.

Ndërsa një tjetër komentoi: “Përmirësime në gjoks Arbana”.

Moderatorja është në ditët e fundit të shtatzënisë së dytë, ndërsa raportohet se gjinia e bebit është djalë, megjithatë ajo ende nuk e ka konfirmuar lajmin.