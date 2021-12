Arjola mori ditën e djeshme nga Vëllai i madh surprizën që prej kaq kohësh po e priste. Aktorja u surprizua nga vajza e saj, e cila e priste në oborrin e shtëpisë.

Takimi mes tyre i përloti të gjithë, edhe Arbanën e cila u ul në mes të skenës dhe nuk i mbajti dot lotët Kur erdhi momenti që Arjola të ndahej nga vajza e saj, Arbana tha se ky ishte momenti më i vështirë në punën e saj.

“Është një nga momentet më të vështira në gjithë punën time, që të të them tani të kthehesh brenda. Meriton të rrish me vajzën, sot, nesër, gjithë natën dhe ta uroj me gjithë zemër vërtet, por gjithashtu meriton dhe ta vazhdosh këtë lojë. Ta vazhdosh këtë sakrificë dhe ta konsiderosh këtë surprizë si kurajo, forcë, energji për të vazhduar”, i tha Arbana.

g.kosovari