Arabia Saudite ka njoftuar masa të reja parandaluese kundër përhapjes së virusit Ebola, duke përfshirë pezullimin e udhëtimeve drejt dhe nga Kenia, pas një vlerësimi të situatës epidemiologjike nga autoritetet shëndetësore.
Sipas Agjencisë Saudite të Shtypit (SPA), masat e reja parashikojnë pezullimin e udhëtimeve të qytetarëve sauditë drejt Kenias, si dhe ndalimin e lëshimit të të gjitha kategorive të vizave për shtetasit që vijnë nga ky vend i Afrikës Lindore.
Gjithashtu, Mbretëria do të ndalojë hyrjen e udhëtarëve që vijnë nga Kenia, përfshirë edhe ata që udhëtojnë përmes vendeve të treta, nëse kanë qëndruar në Kenia apo në vende të tjera të prekura nga Ebola gjatë 21 ditëve para mbërritjes.
Këto kufizime janë pjesë e masave parandaluese të vendosura që prej vitit 2019 dhe të forcuara në maj të këtij viti për udhëtarët nga vendet që përballen me rrezikun e shpërthimit të virusit.
Në qershor, Arabia Saudite kishte pezulluar gjithashtu udhëtimet drejt dhe nga Republika Demokratike e Kongos, Uganda dhe Sudani i Jugut.
Paralelisht, autoritetet kanë shtuar kontrollet shëndetësore në pikat e hyrjes, hetimet epidemiologjike dhe mekanizmat e reagimit të hershëm për udhëtarët që vijnë nga vendet pranë zonave të prekura.
Pavarësisht masave të marra, Autoriteti Saudit i Shëndetit Publik, i njohur si Weqaya, ka bërë të ditur se situata shëndetësore në vend mbetet e qetë dhe nën monitorim të vazhdueshëm.
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Burimi: Botë
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