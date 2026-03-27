Burimi i inteligjencës theksoi se Riadi nuk po kërkon vetëm vazhdimin e operacioneve ushtarake, por edhe intensifikimin e tyre. Vetë Trump duket se e ka konfirmuar këtë qasje, duke deklaruar para gazetarëve se princi saudit është “një luftëtar” dhe se “po lufton me Amerikën. Megjithatë, deri më tani nuk ka raportime për përfshirje aktive ushtarake të Arabisë Saudite, në luftën që ka hyrë në javën e katërt.
Analistët politikë në Arabinë Saudite sugjerojnë se një ndërhyrje direkt mund të ndodhë nëse përpjekjet për paqe, të ndërmjetësuara nga Pakistani, dështojnë. Sipas analistit Mohammed Alhamed, gjithçka varet nga vendimi i Iranit: nëse Teherani pranon negociata serioze, ekziston ende mundësia për të shmangur përshkallëzimin, por nëse refuzon dhe vazhdon sulmet, Arabia Saudite mund të ‘kalojë në veprim’.
Ndërkohë, Riadi ka qenë objekt i sulmeve me dronë nga Irani, si pjesë e kundërpërgjigjes ndaj ofensivës së nisur më 28 shkurt nga SHBA-të dhe Izraeli. Një prej sulmeve goditi një rafineri nafte në Yanbu, në brigjet e Detit të Kuq, duke sinjalizuar se Irani mund të kërcënojë edhe rrugët alternative të eksportit të naftës saudite.
Situata mund të përkeqësohet më tej, nëse aleatët e Iranit në Jemen, rebelët Houthi, përfshihen në konflikt me arsenalin e tyre raketor. Eksperti i mbrojtjes Hesham Alghannam ka deklaruar se Arabia Saudite po mban një qëndrim të kujdesshëm neutral për momentin, por paralajmëron se sulmet ndaj aseteve saudite mund ta detyrojnë vendin të kalojë në mbështetje ushtarake ose kundërpërgjigje të kufizuar.
Arabia Saudite dhe Irani kanë qenë rivalë të kahershëm në rajon, duke përfaqësuar përkatësisht boshtet sunite dhe shiite të botës islame. Megjithatë, vitet e fundit Riadi kishte tentuar një afrimitet diplomatik me Teheranin, duke rivendosur marrëdhëniet në një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Kina. Tani, me konfliktin në rritje, kjo strategji duket se po vihet në pikëpyetje, ndërsa rajoni përballet me një nga krizët më të rrezikshme të viteve të fundit.
