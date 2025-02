Ai do të jetë lideri i parë i huaj që do të shkelë brenda Shtëpisë së Bardhë. Kryeministri izraelit, Benjamin Netanjahu, do të takohet sot me presidentin amerikan, Donald Trump, në zyrën ovale, siç njofton “për ta shkundur Lindjen e Mesme”.

Mediat ndërkombëtare raportojnë se ai do të përpiqet të bindë liderin e Shteteve të Bashkuara për planin e tij për Gazën, ndërsa ka frikë se mund të shtyjë para idenë e aneksimit të Bregut Perëndimor dhe dëbimit të palestinezëve nga toka e tyre.

Donald Trump tha fillimisht se mendonte të detyronte Egjiptin dhe Jordaninë që të strehonin 1.5 milionë njerëz që do të largoheshin nga Rripi i Gazës. Por kjo shkaktoi zemërimin e Palestinës dhe botës arabe. Ministrat e Jashtëm të Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit dhe Jordanisë që t’i shkruajnë një letër Departamentit Amerikan të Shtetit për të kundërshtuar planin për dëbimin e njerëzve nga enklava palestineze.

“Gjendja në Lindjen e Mesme është aktualisht shumë e keqe për shkak të dëbimeve që kanë shkakuar shumë refugjatë në botë”, theksohet në letër duke paralajmëruar rrezikun e një destabiliteti në rajon dhe rritjen e radikalizimit. Kundër planit të Trump për Rripin e Gazës është shprehur dhe Turqia. “Jemi plotësisht kundër. Bëhet fjalë për një plan që shkel të drejtën humanitare ndërkombëtare”, konfirmoi ministri i jashtëm turk, Hakan Fidan.

Ndërkohë, Hamasi akuzon Izraelin se po refuzon fazën e dytë të armëpushimit. Fillimisht qeveria e Tel Avivit kërkon që të bëhet më shumë për eliminimin e radikalizimit brenda grupit palestinez.

Sakaq, Trump ka pretenduar merita për marrëveshjen e armëpushimit 6-javor që ndërpreu luftën 15-mujore mes Izraelit dhe Hamasit, që ka sjellë lirimin e 13 pengjeve izraelite dhe 5 tajlandezëve, si dhe të 583 palestinezëve të burgosur.

Megjithatë Netanjahu po përballet me sfida të mëdha në politikë, me një prej aleatëve që ka dalë nga koalicioni, ndërsa një tjetër që paralajmëron të largohet nëse lufta ndaj Hamasit nuk nis sërish.