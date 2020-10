Nga Adriatik Doçi

Merr të tjera përmasa historia e dhënies së shtetësisë shqiptare të të huajve nga Presidenti Ilir Meta anashkaluar Ministrinë e Brendshme si dhe pa kryer asnjë verifikim për elemente që mund të cenojnë sigurinë kombëtare, një kërkesë kjo e parashikuar në pikën 6 të nenit 9 të ligjit për shtetësinë. Futbollisti afrikan Winnful Essua Joseph Cobbina nuk është i vetmi që ka fituar shtetësinë brenda disa orëve me firmën e Presidentit Meta, duke u bërë pjesë e një manovre të një klubi sportiv, për të mashtruar FIFA-n. Që nga betimi si President deri në 28 shtator 2020, Ilir Meta ka pajisur me nënshtetësinë shqiptare 382 persona, me procedurë të përshpejtuar, duke shmangur Ministrinë e Brendshme, e cila përgatit dosjen dhe verifikon të huajin që ka bërë kërkesën për shtetësinë.

Të gjitha dekretet për dhënien e 382 shtetësive, Meta i ka bazuar në pikën 7 të nenit 9 të ligjit nr. 8389, datë 5.8.1998 për shtetësinë shqiptare. Pika 7 parashikon që: “Të huajit, që ka mbushur moshën 18 vjeç, mund t’i jepet shtetësia shqiptare me natyralizim edhe në qoftë se nuk plotëson kushtet e këtij ligji, me përjashtim të pikës 6, në qoftë së Republika e Shqipërisë ka një interes shkencor, ekonomik, kulturor dhe kombëtar”. Po çfarë interesi shkencor, ekonomik, kulturor dhe kombëtar për Shqipërinë përbëjnë peronat e pajisur me shtetësi nga Ilir Meta, edhe pse nuk plotësojnë kushtet ligjore?

Rreth 90 % të emrave në këtë listë janë personazhe anonimë, pa asnjë meritë të veçantë, për të justifikuar shmangien e procedurës së zakonshme dhe mosplotësimin e kritereve, në emër të interesit kombëtar. Pjesë e listës së zbuluar nga Shqiptarja.com janë turq, arabë, afrikanë, grekë, familjarë të krerëve të politikës së Kosovës, të afërm të këngëtarëve nga Kosova dhe familje nga të zakonshme nga Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi. Këta persona nuk plotësojnë kushtet e parashikuara në nenin 9 të ligjit për të marrë shtetësinë shqiptare, por Meta ka keqpërdorur dhe abuzuar me klauzolën e ‘interesit kombëtar’, duke u dhënë shtetësinë për “merita të veçanta”

Kjo procedurë mund të konsiderohet e justifikuar për dhënien e shtetësisë shqiptare, jashtë afateve gati njëvjeçare, ish-presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, kreut të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, shkrimtarit Kim Mehmeti, futbollistit Usni Ismaili, këngëtarëve Ledri Vula, Sabri Fejzullahu, Ermal Fejzullahu etj. Por nuk kuptohet se ku qëndron interesi kombëtar në dhënien e shtetësisë me procedurë të jashtëzakonshme, për familjarët e politikanëve dhe personazheve publikë në Kosovë dhe Maqedoni. Çfarë ‘meritash të veçanta’ kanë anëtarët në bllok të familjeve të tyre?!

Në një rast, Ilir Meta u ka dhënë me një dekret shtetësinë shqiptare 7 anëtarëve të familjes Selimi (Drilona Jetullah Selimi, Mentor Shaban Selimi, Laura Kemalj Selimi, Selman Shaban Selimi, Syleme Latif Selimi dhe Liridon Shaban Selimi), në emër të interesit kombëtar dhe ‘meritave të veçanta’, ndërkohë që është e pothuajse e pamundur që të gjithë anëtarët e një familje te jenë të jenë të shquar, për të justifikuar vendimin dhe motivacionin e Metës.

Në këtë formë ‘qoke’, Meta u ka dhënë në bllok shtetësinë, pa verifikime dhe pa plotësuar kushtin, por vetëm në emër të interesit kombëtar, anëtarëve të familjeve Ajvazi, Prapashtica, Krasniqi, Asllani, Ramadani, Mehametaj, Likaj, Selimi, Kryeziu etj., nga Kosova dhe Maqedonia.

Më e dyshimtë është dhënia e shtetësisë nga ana e Metës, në mënyrë abuzive dhe pa propozimin e asnjë institucioni në Shqipëri, shtesave arabë, italianë dhe grekë etj., të cilët nuk rezultojnë se shquhen në ndonjë fushë dhe që të justifikojnë interesin kombëtar, madje janë persona anonimë. Por, edhe nëse sipas pikëpamjes së Metës këta të huaj e meritojnë shtetësinë jashtë kushteve ligjore sepse nderojnë Shqipërinë, nuk dihet se cilit institucion i ka marrë mendim Presidenti për meritat dhe vlerat e të huajve.

Ndërkaq, edhe pse Meta është bazuar në nenin 7 të pikës 9 të ligjit për shtetësinë, kjo pikë parashikon në çdo rast zbatimin e pikës 6 të nenin 9, e cila kërkon verifikimin e personit që i jepet nënshtetësia nëse përbën apo jo kërcënim për sigurinë kombëtare, si në kushtet kur i plotëson kriteret ligjor, ashtu dhe kur nuk i plotëson kushtet ligjore, por ndiqet rruga e shkurtër e dhënies së shtetësisë për ‘merita të veçanta’. Rasti më flagrant është me futbollistin afrikan, të cilit Meta i dha shtetësinë brenda disa orëve.

Personat që janë pajisur me shtetësinë shqiptare nga Meta gjatë periudhës korrik 2017-shtator 2020 duke shmangur Ministrinë e Brendshme

Tarek Mohamed Shake Ragab Ahmed Fahmy Ragab Ahmed Ragab

Jeanine Eliane Marize Sylviane Raoul Eucher Goutran Girault (Muselier)

Hany Abdelaziz Abdelsalam Elhabiby (El Habiby)

Nihal Mohamed Kamaleldin (Kamal El Din) Mohamed

Özgür Mehmet Ali Üna

Charles Stephen Gene Michael ArthurBennett

Ëinnful Essua Joseph Cobbina

Aleksandra Vladimir Tarasenko

Maryna Yurii Pango (Lytvyneko/Korolkova)

Anthony (George) Alfred Frendo

Yavor Slavcho (Slavchev) Valchev

Vladislav (Vlatislav) Vladimir Tkachenko(Tkachenko/Tkaçenko)

Maria Vjacheslav Pacolli (Shichkova)

Elisabeth Erin Paul George Grezda (Seefeldt)

Anastasios Gerasimos Yannoulatos

Ramon Acesor Maximo Lusterio

Vincenzo Giuseppe Foca

Luciano Quintino D’Alfonso

Olyvia Lynn Dean Alexander Paul Chaltas

Nikia Blair Michael Donn Ëithers

Jelena Krsto Nikpaljević

Ottavio Ciro Francesco Vitale

Šućo (Shuço/Shuqo) Bajram Selimović

Leonidio Antonio Biancotto

Marc Iskandar Ghorayeb

Diala Michel El Khoury

Mariam (Mayram) Semen Ndroqi (Akopian/Arzumanyan)

Valon Masar Lluka

Liridona Lulzim Lluka (Gojani)

Enis Mehmet Fetahu

Pranvera Musa Dobruna Kryeziu (Dobruna)

Dukagjin Shahin Kryeziu

Adea Dukagjin Kryeziu

Rea Dukagjin Kryeziu

Lea Luan Shllaku

Jeffrey Alfred Bugeja

Bernard Joseph Caruana1

Ibrahim Hamdi Bucaliu

Kujtim Ibrahim Bucaliu

Arbër Ruzhdi Ismajli

Arta Hamdi Berisha Ismajli (Berisha)

Jetish Xhemail Maloku

Sevdije Nasuf Maloku (Kadriji)

Ilir Musli Murtezaj

Razie Ibrahim Murtezaj (Gashi)

Argjend Astrit Haxhismajli

Lorik Xhavit Muçaj

Astrit Besim Hasani

Shqiptar Adem Demaçi

Arbërije Ibrahim Demaçi (Gashi)

Naim Ajvaz Abazi

Gabrijel Lekë Grabanica

Astrit Pal Lekaj

Skender Feriz Reçica

Didare Nazmi Reçica (Gostivari)

Flaka Agim Loxha

Shpati Valdet Zekaj

Kaltrina Ismet Kelmendi

Habibe Adem Ademi (Canolli)

Trim Agim Ademi

Muharrem Hevzi Sahiti

Gabriella Nikoll Kqira

Elizabeta Ndok Markprekaj

Bergita Man Bardhoku

Ardiana Dedë Nrekaj

Bete Tomë Mataj

Ermal Shkelzen Panduri

Rejhan Enver Vuniqi (Haxhiu)

Alban (Aljban) Kurtish Kurti

Dafina Gasper Kqira

Vjosa Musa Dobruna

Drini Ekrem Rexha

Erolld Jusuf Belegu

Dion Erolld Belegu

Petrit Avgustin Ukaj

Tea Erolld Belegu

Agon Remzi Ramadani

Donika Ali Podrimja

Gent Agim Salihu

Vesa Agim Saliu

Diana Ismail Rugova

Leonora Osman Recaj

Halil Hazir Matoshi

Shpetim Nuradin Agusholli

Fjolla Agim Agusholli (Muhaxhiri)

Arif Halil Ahmetxhekaj

Arta Nebih Ahmetxhekaj (Beqiri)

Bashkim Tahir Smakaj

Fexhrie Tefik Smakaj (Jashari)

Milazim Axhija Gashi

Shyhrete Shaqir Gashi

Kujtim Adem Aliu

Firdese Rexhep Aliu (Behrami)

Behar Fehmi Spahiu

Adelina Azem Imeraj Spahiu (Imeraj)

Nina Behar Spahiu

Neo Behar Spahiu

Ekrem Ragip Latifi

Afrdita Ekrem Latifi (Morina)

Gentiana Afrim Mushica

Oumar Tourad Fodé Camara

Almir Qani Rexhepi

Hajrush Ahmet Ahmeti

Kadrush Amet Ahmeti

Beqir Kadrush Ahmeti

Liridon Hajrush Ahmeti

Taibe Nevzad Azemi (Memishi)

Arben Adil Fetahu

Elvira Gazmend Dushku

Valton Jeton Bilalli

Leart Nexhdet Hoxha

Klaus Fatmir Gjasula

Valdrin Zeçir Ramosaj

Emine Hasan Ramosaj (Kaçorraj)

Genc Shaban Gashi

Arjete Miftar Miftari

Arbër Samet Krasniqi

Zyber Samet Krasniqi

Xhemail Jakup Ferati

Emine Jakup Salihi (Baca)

Veton Enver Breznica

Besim Jonus Shehu

Enise Bejtullah Shehu (Tara)

Januz Besim Shehu

Esra Besim Shehu

Fidan Shaban Selimi

Drilona Jetullah Selimi (Veliu)

Mentor Shaban Selimi

Laura Kemalj Selimi (Zabeli/Zabelaj)

Selman Shaban Selimi

Syleme Latif Selimi (Miftari)

Liridon Shaban Selimi

Gegë Zef Lleshi

Fatlum Gegë Lleshi

Genc Musa Prelvukaj

Armando Xhevair Broja

Fatmir Zuka Matoshi

Burbuqe Ruzhdi Matoshi (Thaçi/Thaqi)

Florent Sami Muçaj

Fitim Sadik Sadiku

Lumnije Murat Aliu (Zeka)

Sali Rifat Zeka

Asije Ali Zeka (Krasniqi)

Ekrem Kurtesh Lluka

Kastriot Luan Dermaku

Albert Meriton Rachi

Besnik Durak Fandaj

Arineta Xhafer Mulaj (Mula)

Flutura (Flutra) Skender Ibrahim

Mustafa Rahman Muçaj

Leart Mustafa Muçaj

Shyqiri Qerim Bytyqi

Shaha Sejdi Bytyqi (Makolli)

Baton Minir Dushi

Artizane Emin Dushi (Shkodra)

Esat Reshat Mala

Diellor Agron Beseni

Lendita Rrahman Zeqiraj

Nehat Milazim Idrizi

Kamer Adem Qaka

Fadil Avdullah Vokrri

Agim Qazim Ademi

Eroll Sali Saliu

Albina Ragip Zyba

Rrustem Reko Berisha

Ilirjana Shemsi Berisha (Dushullovci)

Akan Ismailhaki Ismaili

Afërdita Hakif Rexha Çollaku (Rexha)

Venera Abdul Osmani (Namani)

Mal Luan Osmani

Lindita Faik osmani (Hamiti)

Lekë Baton Osmani

Nita Fatos Daka (Goçi)

Naim Sylejman Haziri

Selvinaze Murat Haziri (Pajaziti)

Ardian Hamit Krasniqi

Vehbi Muradif Kajtazi

Arbnor Shukri Haxhibeqiri

Imer Ali Mushkolaj

Mentor Qani Mehmedi

Zana Skender Bacaj Mehmedi (Bacaj)

Valëza Valdet Kastrati

Erkan Enver Bolat

Murat Cemalettin Gemici

Bekim Osman Xhoni

Kolë Nuo Thaqi

Shpejtim Shaban Ahmetaj

Shaip Halit Havolli

Jehona Sahit Havolli (Sahiti)

Mirlinda Shaip Havolli

Ardian Shaip Havolli

Erëza Shaip Havolli9

Tringa Valdet Kastrati

Mergim Xhavit Cahani

Anita Xheladin Gora Nikshiqi (Gora)

Abidin Negjati Shehu

Fjolla Ismail Shehu (Pupa)

Halil Ajet Krasniqi

Shehide Selman Krasniqi (Selimi)

Avni Halil Krasniqi

Sadije Sadri Krasniqi (Azemi)

Afrim Halil Krasniqi

Noli Rifat Çeku

Kushtrim Rifat Çeku

Donika Rifat Çeku Syla (Çeku)

Fatmire Salatin Zogu Hasani (Zogu)

Arsim Fadil Ramadani

Agim Nuhi Veliu

Igballe Hasan Veliu (Fetahaj)

Agim Ali Elshani

Servete Riza Elshani (Shala)

Marvin Nurisi Cuni (Ćuni)

Armando Lulzim Dobra3

Franklin (Frenklin) Arjan Domi

Kushtrim Raif Asallari

Bleron Muhamet Mehmeti

Florian Pashk Kamberi

Lolita Xhelal Kupi (Mitrovica)

Arta Zeqir Bucaliu (Bytyqi)

Fatmire Muharem Bucaliu (Ramadani)

Sihana Burim Hoxha Shala (Hoxha)

Drin Vehbi Ejupi

Nexhat Ismet Islami

Kimete Ilaz Kryeziu (Krasniçi)

Bekim Ejup Kryeziu

Arife Sabit Kryeziu (Kadriu)

Shkumbin Ejup Kryeziu

Elsa Bekim Kryeziu

Dijar Sylë Nikqi

Serbeze Selami Osmani (Ahmetaj)

Riza Mustaf Likaj

Luan Mustaf Likaj

Esat Beçë Likaj

Albert Beqë Likaj

Brahim Idriz Mehmetaj

Feride Gani Mehmetaj (Gashi)

Hana Brahim Mehmetaj

Shqiponjë Brahim Mehmetaj

Vullnet Brahim Mehmetaj

Diana Brahim Mehmetaj

Fahredin Nazmi Vërbovci

Astrit Fahredin Vërbovci

Dervish Rasim Tahiri

Ajete Rrustem Tahiri (Rrustemi)

Egzon Dervish Tahiri

Ermal Dervish Tahiri

Visar Idriz Morina

Arben Durak Fondaj

Elmi Rexhep Reçica

Luca Lorenzo Turi

Murat Hasan Tahiri

Doruntina Hysni Lekaj (Gashi)

Latif Haziz Ramadani

Selvete Ilaz Ramadani (Shabani)

Dardane Milazim Ramadani (Hoxhaj)

Gazmend Latif Ramadani

Armend Latif Ramadani

Valbone Gjon Hajdari

Enver Jusuf Hoti

Leona Faton Krasniqi

Adem Azem Grabovci

Kumrije Miftar Grabovci Agaj (Agaj)

Guxim Adem Grabovci

Ngadhnjim Adem Grabovci

Lulzim Isen Kabashi

Visare Syla Kabashi (Millaku)

Diar Lulzim Kabashi

Urtesa Lulzim Kabashi

Ujana Lulzim Kabashi

Jetmir Isen Kabashi

Kushtrim Fadil Hasani

Ruzhdi Avdyl Kurtishaj

Lum Anton Berishaj

Arben Hisen Dauti

Xhevat Xhemail Latifi

Valon Habib Gaši (Gashi)

Bernard Ndue Nikaj

Naim Abdurrahim Hoxha

Fitore Sabri Hoxha (Osmani)

Burim Ramadan Ramadani

Lendita Myftar Ahmeti Ramadani (Ahmeti)

Imer Mehmet Rama

Rafet Ismajl Rudi

Drita Ali Rudi (Demjaha)

Uran Jusuf Ismaili

Ariana Bali Musliu Shoshi (Musliu)

Vlora Ramush Hyseni

Vlera Kamber Muçiqi (Vrajolli)

Imer Nuha Hetemi

Enesa Nazmi Kermeni

Arsim Ferat Bllata

Armend Jashar Regjepagiqi

Aida Enver Baraku

Visar Tasim Tasimi

Liridon Bajram Dervishaj

Antigona Hilmi Haradinaj

Dervishaj (Haradinaj)

Flamur Tomë Hajdaraj

Kushtrim Haziz Hodaj

Halit Ramush Gërbeshi

Arben Idris Sulejmani

Neshat Besnik Murati

Ilmi Fehmi Ismajli

Sevdije Musa Ismajli (Xhemajli/Xhemaili)

Xhavit Xhemë Asllani

Sadete Zenun Asllani (Ademi)

Arteida Xhavit Asllani

Dukagjin Halit Hyseni

Pashk Ndue Shala

Valentina Nikolla Shala (Musollaj)

Burim Emrush Gashi

Arsim Ismail Bajrami

Petrit Isa Osmani

Flakëron Behram Abazi

Tomorr Enver Pozhegu

Artan Syhel Salihu

Fitim Abaz Xharra

Fisnik Ixhmet Rexhepi

Tringa Enver Shala

Fatmir Liman Muja

Idriz Sylë Seferaj

Adnan Bajram Ahmeti

Valton Fahri Beqiri

Seadet Mustafë Beqiri (Shahini)

Arlinda Riza Dallku (Cakaji)

Majlinda Sali Zeka

Hajrush Esat Fazliu

Ardian Ismail Arifaj

Naxhije Tasin Pajaziti Arifaj (Pajaziti)

Adil Brahim Behramaj

Lorenta Afrim Behramaj (Bekteshi)

Gazmend Skender Krasniqi

Kreshnik Reshit Gashi

Leonora Adem Krasniqi Gashi (Krasniqi)

Sabri Tefik Tahiri

Dafina Shaban Kelmendi Tahiri (Kelmendi)

Behxhet Rrahim Begu

Haki Emin Shatri

Shqipe Vesel Shatri (Krasniqi)

Shpejtim Nazmi Bulliqi

Elfete Shaban Bulliqi (Beqiri)

Miradije Fehmi Kelmend

Bajram Shefki Krasniqi

Shqipe Avdyl Krasniqi

Betim Avdyl Krasniqi

Kushtrim Avdyl Krasniqi

Lulëkuqe Abdyl Krasniqi

Merita Jetulla Daci (Mjekiqi/Mjeku)

Majlinda Nexhat Daci Ajvazi (Daci)

Hysen Ramadan Ajvazi

Bonart Hysen Ajvazi

Agnesë Hysen Ajvazi

Edi Nexhat Daci Prapashtica (Daci)

Ilir Jusuf Prapashtica

Ylli Ilir Prapashtica

Vesa Ilir Prapashtica

Burim Haki Baraku

Besnik Burim Baraku

Nora Driton Baraku (Pllana)

Bleron Burim Baraku

Nifa Braim Ademaj (Dinaj)

Albena Refki Reshitaj

Violeta Daut Veseli (Jupolli)

Gafurr EhadinPlakolli

Fatmir Milaim Daku

Besim Mehmet Kajtazi (Kajtazaj)

Sadete Zymer Demaj Kajtazi (Demaj)

Kadri Fazli Veseli

Atifete Ibrahim Jahjaga

Usni Zani Ismaili

Ledri Agron Vula

Sabri Hazir Fejzullahu

Nerxhivane Islam Fejzullahu (Krasniqi)

Ermal Sabri Fejzullahu

Ariana Fazli Fejzullahu (Cakiqi)

Endrit Hashim Thaçi

Afërdita Isa Mustafa

Besnik Isa Mustafa

Qefsere Etem Mustafa Azemi (Azemi)

Kim Memet Memeti

Semi Kim Memeti

Emad Kim Memeti

