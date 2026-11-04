Kompania teknologjike Apple ka paralajmëruar për rreziqet që paraqesin agjentët e inteligjencës artificiale, duke theksuar se ata mund të hyjnë në sistemet kompjuterike ose të kryejnë transaksione pa autorizimin e nevojshëm. Sipas kompanisë, këto veprime mund ta ekspozojnë atë ndaj padive ligjore dhe dëmtimit të reputacionit.
Në dokumentin vjetor të dorëzuar pranë Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Bursave të SHBA-së (SEC), Apple ka bërë të ditur se agjentët e inteligjencës artificiale mund të ekzekutojnë ose modifikojnë në mënyrë të pavarur kodin e softuerit, të dërgojnë mesazhe dhe të kryejnë transaksione.
Kompania paralajmëron se gjatë kryerjes së këtyre detyrave, agjentët mund të ndërveprojnë me sisteme brenda ose jashtë kompanisë pa pasur lejet e nevojshme. Sipas Apple, ata mund të shfaqin sjellje të paqëllimshme ose të paparashikueshme, duke ndërmarrë edhe veprime që nuk janë kërkuar, udhëzuar apo autorizuar.
Një tjetër shqetësim i ngritur nga kompania lidhet me kufizimet në monitorimin dhe kontrollin e agjentëve të inteligjencës artificiale të zhvilluar nga palë të treta, duke e bërë më të vështirë garantimin e sigurisë gjatë përdorimit të tyre.
The post Apple paralajmëron për rreziqet e agjentëve të inteligjencës artificiale: Mund të kryejnë veprime pa autorizim appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
Leave a Reply