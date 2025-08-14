Spanja po përballet me zjarre të dhunshme që prej së dielës, 10 gusht, të cilat kanë shkaktuar tragjedi njerëzore dhe dëme kolosale në mjedis. Deri tani, tre persona kanë humbur jetën dhe shtatë të tjerë janë plagosur rëndë, ndërsa rreth 60 mijë hektarë tokë janë shkrumbuar brenda një jave.
Vetëm në rajonin e Castilla y León, mbi 8.000 banorë janë evakuuar nga rreth 30 bashki.
Në mesin e dëmeve të pariparueshme është edhe Las Médulas, monument natyror i listuar nga UNESCO, i famshëm për shkëmbinjtë e kuq gjigantë dhe pyjet e lisit, gështenjës dhe qershisë së egër, të rritura mbi shpatet e minierave të lashta të arit nga koha romake. Sot, kjo pasuri unike është kthyer në hi.
Evakuime masive në pika turistike dhe qytete
Në Tarifa, në bregdetin e Andaluzisë, mbi 3.500 persona, shumica turistë, u detyruan të braktisin hotelet, kampingjet dhe akomodimet e tjera më 11 dhe 12 gusht.
Në Extremadura, në perëndim të vendit, banorët e një fshati morën paralajmërime emergjente në celularë për të mos dalë nga shtëpitë dhe për të mbyllur dritaret e dyert. Më pas, në orët e natës së 13 gushtit, autoritetet evakuuar 19 persona që kishin refuzuar të largoheshin, pasi flakët përfshinë mijëra hektarë përreth.
Afër Toledos, në qendër të vendit, rreth 4.000 banorë u detyruan të qëndrojnë të mbyllur në shtëpi më 12 gusht, për shkak të tymit të dendur e të zi nga një vatër zjarri, e cila u shua vetëm të enjten.
14 rrugë dhe një autostradë mbetën të bllokuara për ditë me radhë, duke paralizuar qarkullimin.
