Ka nisur procesi i aplikimit për kandidatët për konkursin e pranimit Në Universitetin e Arteve. Aplikimet të cilat kanë nisur në 12 gusht do të vijojnë deri në datën 18 ndërsa në datën 19 do të nis konkursi i pranimit i cili do të zgjasë 3 ditë.

Përgjegjësi i Departamentit të Arteve të Aplikuara, Ermir Hoxha tha se rreth 80 përqind e kuotave deri më tani janë plotësuar, teksa degët të cilat preferohen më tepër nga studentët janë ato të cilat kanë edhe mundësi punësimi në tregun e punës.

“Degët që zgjidhen më shumë janë ato të cilat ofrojnë një [përqasje më pozitive drejt tregut të punës”, tha ai.

Skulptura mbetet më pak e preferuar krahasuar me degët e tjera, Hoxha rendit disa prej arsyeve.

“Skulptura, mbetet dega që ka pasur më pak preferenca pasi është një medium e cila kërkon forcë fizike dhe impenjim më të madh”, tha Hoxha.

Në Universitetin e Arteve asnjë prej degëve nuk rrezikon të mbyllet.

/a.r