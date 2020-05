Ministri i Turizmit Blendi Klosi prezantoi nga Kavaja masterplanin e ri të qeverisë për ndarjen e stacioneve të plazheve. Situata e pandemisë, tha Klosi diktoi rregulla dhe kritere të reja. Si fillim është bërë fotografimi nga ajri i gjithë vijës bregdetare e më pas është ndarë me zona për plazhe publike dhe private.

Aplikimi për plazhet private do të nisë ditën e hënë në E-albania në datë 1 qershor deri në datë 14 qershor. Klosi tha se prioritet për të marrë stacion plazhi do të kenë hotelet dhe restorantet. Por si do të bëhet ndarja? 80% e plazhit këtë vit do të jetë për privatin dhe vetëm 20% për publikun.

Ministri Klosi duke marrë shembull Kavajën, tregoi hartën me ndarjet, zona e ngjyrosur me të verdhë do të jetë për biznesin, zona jeshile për qytetarët. Të parët në përzgjedhje do të jenë hotelet e vijës së parë, vetëm për sipërfaqen përpara ballore. Pas hoteleve të vijës së parë, do u kërkohet të tjerëve të aplikojnë që ndodhen në vijën e dytë.

Më pas do të jetë mundësia e restoranteve për të aplikuar për zonën e caktuar si të verdhë. Brenda kësaj hapësire të verdhë për biznesin, 20% do të jetë e lirë për qytetarët. Por cfarë do të ndodhë në një zonë si Gjiri i Lalzit që nuk ka hotele si në zonën e Shkëmbit të Kavajës për shembull? Klosi sqaroi se në këtë rast, ndarja e parcelës në vijën bregdetare do të bëhet duke u lënë të drejtën për të zgjedhur restoranteve me mbi 20 tavolina.

“Vendimi Këshillit të Ministrave përcakton prioritetet të parët që do të përzgjidhen janë hotelet e vijës së parë, duke kërkuar që të menaxhojnë sipërfaqen para hotelit të tyre, jo pse janë në vijë të parë të kenë gjithë sipërfaqen e plazhit, do të zënë vetëm sipër faqen vetëm atë që kanë para hotelit të tyre, po ashtu pas hoteleve të vijës së parë do t’ju kërkohet hoteleve të tjera që të gjejnë veten në zonat e menaxhuara sipas ndarjes që kemi bërë rreth 10 metra ballore për cdo njësi po natyrisht kjo mund të jetë sipas nevojave për të menaxhuar situatën përballë hotelit të tij dhe në zonat ku nuk ka hotele ku nuk ka struktura akonmoduese, do të shohim që si në zonën e Gjirit të Lalëzit ku nuk ka hotele vija bregdetare e menaxhuar do të menaxhohet nga struktura që do ofrojnë shërbim që ka numër të konsiderueshëm tavolinash, mbi 20 tavolina.

Zonat që do të merren nga restorantet apo strukturat menaxhuese por që garantojnë higjienën garantojnë beywatchin garantojnë vijëzimin e detit garantojnë rregullat e pastërtisë në zonën që posedojnë do të mbeten zona publike, për të cilat sic e thashë do te jenë për qytetarët që nuk duan të zgjedhin plazhin privat. Pra, realizojmë 2 objektiva kryesore rritjen e hapësirave për njerëzit dhe respektimin e protokollit shëndetësor” tha ai.

Klosi tha se “në një vijë bregdetare 400 km nga veriu në jug vetëm 10 për qind e saj është sipërfaqe e menaxhuar pjesa tjetër është akoma e lirë, plazhe të lira, po plazhe të cilat ne nuk do të garantojmë ose nuk do të sugjerojmë shkuarjen apo bërjen e plazhit, pasi rreziku për sigurinë e jetës është i madh“.

