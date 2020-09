Aplikacioni “whatsapp” sjell risinë: Injoron chat-et e padëshiruara

Whatsapp është duke punuar prej kohësh për gjetjen e një mënyre injorimi të bisedave të padëshiruara, të cilat na bombardojnë me mesazhe edhe kur nuk duam.

Sipas disa raporteve, kompania po zhvillon aplikacionin WhatsApp beta për Android dhe pritet ta paraqesë shumë shpejt. Ky aplikacion do të mundësojë shkëputjen nga biseda përmes arkivimit të tyre, pa qenë nevoja për t`u larguar plotësisht. Ndryshimi nga arkivimi normal është nga një person apo një grup chat-i është se biseda mbetet e arkivuar edhe pas një aktiviteti të ri.

Tani kur ju arkivoni ndonjë bisedë, WhatsApp e dërgon bisedën në fund. Por sapo një mesazh i ri nga personi ose grupi arrin, biseda rikthehet në krye. Aplikacioni WABetaInfo tani I zhvendos të gjitha bisedat ndaj të cilave nuk kemi më interes te seksioni Archived Chats.

Nga këtu një përdorues mund të shkojë tek “Notifications” nga ku dy opsione do të jenë disponibël; “Notify New Messages” ( lajmëro për mesazhe të reja) dhe “Auto-hide inactive chats” (Fshi chatet inaktive). Në këtë mënyrë, do të mund të shihen cdo moment, pasi aty janë të ruajtura edhe chatet që për momentin, nuk dëshirojmë t`i ndjekim.