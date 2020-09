Ambasadori i BE në vend Luigi Soreca ka dhënë një mesazh për politikën shqiptare, në ditën ndërkombëtare të demorkacisë.

Soreca thotë se qytetarët në çdo vend të botës, ashtu si edhe në Shqpëri, kërkojnë pjesmarrje më të madhe në politikbërje dhe transparencë. Ndërsa apelon se besimin e tyre në demokraci nuk duhet ta marrim të mirëqenë

Postimi i ambasadorit Soreca në Twitter

”Në të gjithë botën demokracia po përballet me sfida të përkeqësuara nga Covid-19. Besimi i qytetarëve në demokraci nuk duhet të merret si i mirëqenë. Qytetarët kërkojnë pjesëmarrje më të madhe në politikëbërje dhe transparencë. Ne duhet të dëgjojmë dhe duhet të ndërtojmë besimin “.

“Around the world democracy is facing challenges, exacerbated by #COVID19. Citizens’ belief in democracy should not be taken for granted. Citizens ask for greater participation in policy-making & for transparency. We must listen & we must build trust”. 👇 https://t.co/6qowSrukRs

— Luigi Soreca🇪🇺 (@LSorecaEU) September 15, 2020