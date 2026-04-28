Apeli i Posaçëm konfirmon pafajësinë e dhënë nga Shkalla e Parë ndaj ish-anëtarit të Gjykatës së Lartë, Shkëlzen Selimi.
Ish-gjyqtari u gjykua për “fshehje e mosdeklarim të pasurisë”, pas dyshimeve të SPAK se kishte disa pasuri të pajustifikuara në burime të ligjshme.
Nw korrik tw vitit 2025, Shkalla e Parë e GJKKO shpalli të pafajshëm ish-anëtarin e Gjykatës së Lartë. Sipas trupit gjykues, “fakti penal objekt akuze nuk provohet se ekziston si i tillë”, duke e rrëzuar kështu kërkesën e paraqitur nga Prokuroria e Posaçme.
SPAK kishte kërkuar gjykimin penal të Shkëlzen Selimit për veprën penale “Refuzimi për deklarim, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim”, e parashikuar nga neni 257/a/2 i Kodit Penal.
Leave a Reply