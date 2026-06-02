Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (GJKKO) ka ndryshuar pjesërisht vendimin e shkallës së parë lidhur me sekuestrimet preventive të vendosura në kuadër të hetimeve për dosjen e AKSHI-t.
Sipas vendimit të zbardhur më 2 qershor 2026, gjyqtari Florjan Kalaja shqyrtoi ankimimet e paraqitura nga disa persona nën hetim dhe subjekte private, duke vendosur heqjen e sekuestros për një pjesë të llogarive bankare, aseteve të kompanive dhe një pasurie të paluajtshme.
Në bazë të vendimit, janë liruar nga bllokimi:
Asetet e një shoqërie të lidhur me Gëzim Hoxhën, me vlerë 123.6 milionë lekë;
Shuma prej 410.5 milionë lekësh dhe 94.4 milionë lekësh të lidhura me dy subjekte të ndryshme të Andis Papës;
Asetet e kompanisë së Elision Jorgjit, me vlerë 100.8 milionë lekë;
Një apartament në Tiranë i lidhur me Ergys Agasin.
Ndërkohë, Apeli ka lënë në fuqi pjesën tjetër të vendimit të datës 20 prill 2026, duke mbajtur në sekuestro pasuri dhe asete të tjera që janë objekt i hetimit.
Mes tyre mbeten të bllokuara edhe pasuritë e ish-drejtoreshës së Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), Mirlinda Karçanaj, si dhe asetet e Ermal Beqiri, për të cilat gjykata nuk ka ndryshuar masën e sekuestros preventive të kërkuar nga SPAK.
Leave a Reply