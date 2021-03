Drejtori i Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj, i ftuar në emisionin “Real Story” në “News 24” deklaroi se gjithë fushatës do të luhet me shëndetin e njerëzve.

Brataj thekson se politikanët të bëjnë politikë nëpër studio, duke shtuar se publiku vlerëson më së miri edhe përmes tv apo online.

Gazmend Koduzi: Që në tetor, këta masa janë. Çdo aktivitet tregtar është i hapur, ku është shtrëngimi këtu?

Skënder Brataj: Lejohet deri në 10 veta grumbullim. Kufizimet në lokale ka qenë jo më shumë se 10 persona në një tavolinë. Të dëgjoj këtu se nuk funksionojnë masat, më duket çmenduri. Në Brazil, ku nuk pati masa, pati vdekshmëri të lartë. E keqja më e madhe ka kaluar, tani shihet një dritë jeshile. Nuk mendohej se në janar do niste vaksinimi në Shqipëri. Vjeshta mund të na zërë në normalitet.

Gazmend Koduzi: Nesër kandidatët e PD do jenë në distancë dhe me maska. Basha është lider i përgjegjshëm.

Skënder Brataj: Gjithë fushatës do luhet me shëndetin e njerëzve. Të gjitha do të luajnë, sepse çdo parti synon sa më shumë mandate. Ndiqni online. Ta bëjnë debatin nëpër studio, sepse publiku vlerëson më së miri.

g.kosovari