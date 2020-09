Apeli i Bashkisë së Vlorës: “Kujdes! Shira të dendur dhe erëra të forta”

Bashkia e Vlorës iu drejtohet me një thirrje të rëndësishme të gjithë qytetarëve, duke iu kërkuar të bëjnë kujdes, për shkak të motit të keq.

Në njoftimin e publikuar në ‘Facebook’, bashkia thekson se moti do të shoqërohet me shira të dendur dhe erëra të forta, ndaj dhe qytetarët duhet të shmangin sa më shumë lëvizjet me makina.

“Te dashur qytetare!

Duke parë kushtet e motit nê Vlorë, por edhe në të gjithë vendin, do ju luteshim të shmangnit të gjitha lëvizjet me makina për shkak të shirave të dendur dhe erërave të forta. Paralajmërimet e meteorologëve për përmbytje, na bëjnë të jemi të kujdesshëm.

Kujdesuni për veten dhe familjarët tuaj!

Për çdo nevojë vendosni kontakt me Ujësjellës Kanalizimet dhe Shërbimet publike të Bashkisë”, thuhet në njoftimin e bashkisë.