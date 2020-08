Kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti zhvilloi sot një bisedë telefonike me sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, të cilin e falënderoi për rolin dhe angazhimin e KFOR-it për paqen dhe sigurinë në Kosovë.

Me këtë rast, shefi i ekzekutivit kosovar e vlerësoi edhe punën e Ekipit Këshillues dhe Ndërlidhës të NATO-s (NALT), që po jep ndihmesë të rëndësishme për avancimin e institucioneve të sigurisë së Kosovës.

Kryeministri Hoti e ka vlerësuar edhe ndihmën e KFOR-it për menaxhimin e pandemisë COVID-19.

Po ashtu, z. Hoti theksoi se Republika e Kosovës është e përkushtuar ta ndërtojë të ardhmen e saj euroatlantike dhe të bëhet sa më parë pjesë e NATO-s dhe e institucioneve të tjera ndërkombëtare.

Ndërsa, sekretari Stoltenberg e siguroi kryeministrin Hoti se NATO do të vazhdojë të bashkëpunojë ngushtë me institucionet e Kosovës, për të siguruar një mjedis paqësor dhe një të ardhme të sigurt për qytetarët e saj dhe të rajonit, si dhe mbështetjen për procesin e dialogut me Serbinë si mënyrë e vetme për të siguruar zgjidhje politike afatgjate.

