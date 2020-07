Një grup prej 83 milionerësh bënë thirrje këtë të hënë që të taksohen më të pasurit e planetit “menjëherë” dhe “përgjithmonë”, në mënyrë që të kontribuojmë në shërimin nga kriza e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit.

“Ndërsa Covid-19 godet botën, milionerët si ne kanë një rol thelbësor për të shëruar atë”, thanë nënshkruesit në një letër të hapur, duke përfshirë edhe themeluesit e gjigantit amerikan të akullores Ben & Jerry, Jerry Greenfield, ose regjisori britanik Richard Curtis.

Kjo letër, botuar para takimit të ministrave të financave të G20 dhe samitit të jashtëzakonshëm evropian për ringritjen e BE-së këtë javë, u bën thirrje “qeverive të rrisin taksat për njerëzit si ne. Menjëherë, thelbësisht dhe përgjithmonë ”.

“Ne nuk jemi ata që kujdesen për të sëmurët në njësitë e kujdesit intensiv. Ne nuk i drejtojmë ambulancat që sjellin të sëmurët në spital. Ne nuk jemi ata që mbushim raftet e dyqaneve ushqimore ose ofrojmë ushqim nga derë më derë, “shkruan ky grup, i cili e quan veten “Miliona për njerëzimin”, në një faqe interneti.

“Por ne kemi para, shumë. Ne absolutisht kemi nevojë për para tani dhe do të vazhdojmë të kemi nevojë për vitet në vazhdim “për t’u rikuperuar nga kriza, ndikimi i së cilës” do të zgjasë me dekada “dhe mund të “shtyjë gjysmë miliardë njerëz në varfëri”.