Gjykata e Apelit ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë për Alfred Belerin, kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës, por të pamandatuar, i cili është dënuar me 2 vjet burg për korrupsion në zgjedhje.

Me këtë vendim, Alfred Beleri humb mundësinë për t’u betuar si kryebashkiak, pasi tashmë është një person i dënuar me një vendim të formës së prerë, ndërsa në Himarë do të ketë zgjedhje të reja brenda afaktit të përcaktuar ligjor, presidenti duhet të përcaktojë datën.

Në Gjykatën e Posaçme të Apelit, Alfred Beleri kërkoi deklarimin e tij të pafajshëm, qëndrim që e ka mbajtur në vijimësi gjatë gjithë përballjes së tij me drejtësinë, ku u akuzua nga SPAK për korrupsion në zgjedhje.

Beleri ka kërkuar sistematikisht një leje për t’u betuar si kryetar bashkie i Himarës dhe të merrte detyrën. Në vijimësi kërkesat e tij kanë hasur në refuzimin e gjykatës, por edhe kërkimet e tij për zbutje të masës. Ndërsa ka vijuar betejën e tij me drejtësinë në disa fronte, nuk mundi dot të merrte leje dhe zbuste masën. Vendimi i ditës së sotme i jep fund mundësisë që ai të bëhet kryebashkiak i Himarës, për shkak të ligjit të dekriminalizimit.

Pas vendimit, foli edhe ambasadorja greke në Tiranë, Kostantina Kamitsi. Sipas saj, procesi ndaj kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës kishte shumë pikëpyetje që nisnin nga prezumimi i pafajësisë deri të dënimi jo proporcional për Fredi Belerin. Megjithatë, Kamtisi shtoi se Beleri, tashmë i zgjedhur eurodeputet duhet të ketë mundësinë që të jetë i pranishëm në seancën e korrikut të PE.

“Për fat të keq shumë aspekte të kësaj çështje ngenë pyetje për sa i përket objektivitetit të procesit, siç është çështja e prezumimit të pafajësisë, paraburgimi i zgjatur i zotit Beleri, dënimi joproporcional në lidhje me veprën e tij. Bashkia e Himarës edhe në këto momente nuk drejtohet nga persona që nuk janë zgjedhur prej votuesve edhe pse qytetarët e shprehën me votë dëshirën e tyre. Përparësi për Greqinë mbeten respektimi shtetit të së drejtës dhe mbrojtja e minoritetit si parim bazë i BE. Beleri tashmë është i zgjedhur në PE. Eurodeputetët duhet të kenë mundësinë të paraqiten personalisht që nga seanca plenare e korrikut që vjen”, tha ambasadorja.

