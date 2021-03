Salami Simsek fiton betejën ligjore kundër Ministrisë së Brendshme. Gjykata Administrative e Apelit ka vendosur që të rrëzojë dy vendimet e Drejtorisë së Azilit dhe Shtetësisë e Komisioni Kombëtar për Azilin dhe Refugjatët që i refuzuan azilit politik shtetasit turk Salami Simsek.

Në vendim, Apeli Administriv argumenton se turku ka të drejtë që të aplikojë sërish për azil politik në vendin tonë. Ai është mbrojtur me agumentin se në vendlindje i rrezikohet jeta duke qenë se akuzohet si mbështetës i lëvizjes së Fetulla Gylen dhe pjesmarrës në grushtin e shteti në Turqi në vitin 2016.

Gjithashtu ai ka pretenduar se xhaxhi i tij është burgosur në Turqi pasi akuzohet për grushitn e shtetit. Ndërsa Drejtorisë së Azilit dhe Shtetësisë në Ministrinë e Brendshmë ka argumentuar se Simsek nuk i plotësonte kriteret ligjore për të përfituar azil politik në vendin tonë.

Nëse Selami Simsek nuk do ta marrë sërisht të drejtën për të qënduar në Shqipëri, ai rrezikon të dëbohet drejt Turqisë. Simsek u arrestua në aeroportin e Rinasit së bashku me mikun e tij Harun Çelik me vizë kanadez të falsifikuar. Çelik u dëbua më 1 janar të viti të shkuar kurse Simsek vijoi betejën ligjore në vendin tonë. Ai ka akoma pa mbyllur betejën ligjore në Gjykatën e Apelit në Tiranë.

/a.r