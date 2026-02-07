Një grup prej 114 laureatësh të Çmimit Nobel lëshoi një deklaratë duke dënuar shkeljet “shokuese” të të drejtave të njeriut në Iran, duke përfshirë vrasjet e demonstruesve dhe rritjen e ekzekutimeve, dhe u bëri thirrje udhëheqësve botërorë të ndërmarrin “hapa praktikë” për të mbështetur thirrjet për ndryshim politik. Ata përmendën veprimet ndërkufitare të Teheranit si faktor që ushqen dhunën jashtë vendit.
Nënshkruesit thanë se forcat e sigurisë hapën zjarr ndaj protestuesve që kanë demonstruar që nga fundi i dhjetorit kundër shtypjes, korrupsionit dhe inflacionit. Ata deklaruan se përdorimi i forcës vdekjeprurëse u urdhërua nga Udhëheqësi Suprem i regjimit iranian dhe cituan “raporte të besueshme të të drejtave të njeriut” që pretendojnë se mijëra u vranë. Deklarata gjithashtu akuzoi autoritetet se sulmuan spitale për të qëlluar ose arrestuar protestuesit e plagosur dhe për t’i transferuar të paraburgosurit në kushte “të tmerrshme” paraburgimi.
Laureatët thanë se protestuesit kërkojnë liri dhe refuzojnë diktaturën “qoftë monarkike apo fetare”, duke kërkuar në vend të saj një republikë demokratike, pluraliste dhe pa korrupsion. Duke cituar statistika zyrtare, deklarata tha se Irani ekzekutoi më shumë se 2,200 njerëz në 2025, duke përfshirë 403 vetëm në dhjetor.
Grupi mirëpriti dënimet nga Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara dhe figura të tjera dhe bëri thirrje për presion dhe mbështetje për kryengritjen. Ndër nënshkruesit e listuar janë Presidenti Jose Ramos-Horta, ish-presidenti polak Lech Walesa dhe ekonomisti Daron Acemoglu.
Burimi: https://al.ncr-iran.org/news/iran-protests/laureatet-e-nobelit-denojne-shkeljet-ne-iran-114-nenshkrues-kerkojne-veprim-kunder-vrasjeve-dhe-ekzekutimeve/
