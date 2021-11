Prokuroria e Tiranës i ka sekuestruar një numër të madh pasurish me vlerë miliona euro Dritan Betit dhe personave të lidhur me të.

Sekuestrimi është bërë pas hetimit të kryer nga ku është arritur të vërtetohet se Dritan Beti është dënuar për veprën penale të trafikimit të lëndëve narkotike në Itali, nga Gjykata e Ankonës. Prokuroria thekson se ka arritur që të zbulojë dhe më pas të sekuestrojë pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme, truall, apartamente, biznese, palestra, makina etj.

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë deklaron se vijon hetimet e mëtejshme në lidhje me rastin por dhe për raste të tjera me qellim kryerjen e veprimeve të duhura në hetimin e veprave penale qe lidhen me pastrimin e parave dhe zbatimin e ligjit Antimafia.

g.kosovari