Avokati i Popullit kërkon mbylljen e Burgut të Burrelit, Kosovë Lushnjë, Kukës, “Mine Peza” dhe godina A e IEVP “Jordan Misja” 313, teksa thekson se në këto institucione janë konstatuar “ambiente të amortizuara, mungesë hapësirash, lagështirë, ajrim dhe ndriçim i pamjaftueshëm, kushte higjieno-sanitare të papërshtatshme”.
Avokati Edmond Petraj në emisionin ‘Frontline Intervieë’ me gazetaren Marsela Karapanço në Report Tv e cilësoi raportin e Avokatit të Popullit si një alarm për shtetin, i cili kërkon veprim të menjëhershëm.
Për avokatin Petraj, burgjet e përmendura nga Avokati i Popullit kanë problematika të shumta me mbipopullimin dhe kushtet higjeno-sanitare, duke shkelur çdo lloj standardi.
“Ky është një raport që vë në alarm shtetin, i cili duhet të veprojë. Nëse flasim për te Jordan Misja, ai është një burg i sigurisë së lartë, por atje ka ndryshime. Ka qenë shumë herë më keq, por është bërë rikonstruksion. Mine Peza është një burg që duhet riparë, pasi kemi mbipopullime, kemi personazhe që janë në atë institucion dhe në një moment mund të kemi edhe ngjarje të pakëndshme. Burgu i Kukësit sërish duhet riparë, pasi është një burg i vjetër. Edhe burgi i Kosovës në Lushnjë duhet riparë”, tha mes të tjerash Petraj.
Nga ana tjetër, edhe gazetarja Aida Topalli ka theksuar se burgjet e përmendura në raport kanë problematika të shumta. Ajo theksoi se për nga vetë pozicioni ku është vendosur, burgu 302 nuk përmbush asnjë kusht si institucion i vuajtjes së dënimit.
Më tej ajo foli edhe për burgjet e tjera, ku veçoi atë të Burrelit për kushte të vështira higjeno-sanitare (një tualet për 18 të burgosur) dhe burgun e Kukësit për mbipopullim tej normave të lejuara.
“Burgu i Kukësit kanë qenë dhomat e paraburgimit të Drejtorisë Vendore të Policisë së Kukësit, ku qëndronin persona të cilët arrestoheshin. Ka kapacitet prej 70 personash. Sa janë të dënuar aty brenda, vetëm të gaboj tani të them një shifër. Janë kushte të vështira, pra është një godinë e vjetër dhe për hir të së vërtetës, në Kukës po ndërtohet burgu i ri. Burgu i Burrelit është i ndërtuar në kohën e komunizmit. Burgu i Burrelit është ndërtuar në kohë të komunizmit dhe nga informacionet që kam unë, është nga të vetmit burgje që korrupsioni nuk ekziston. Vetëm se është jashtë kushteve higjeno-sanitare. Përshembull në një sektor ku vuajnë dënimin 18 persona ka vetëm një tualet të përbashkët, që mund të jetë me 3-4 tualete të vogla, por nuk kanë tualete në dhomat e tyre. Burgu 302 për mua është një nga burgjet që duhet mbyllur, për shkak të ambienteve të brendshme dhe higjienës”, tha mes të tjerash Topalli.
Avokati i Popullit theksonte gjithashtu në raport se Shqipëria renditet ndër vendet me përqindjen më të lartë të paraburgosurve në Europë, ndërsa të paraburgosurit kalojnë mesatarisht 253 ditë, ose më shumë se 8 muaj, në qeli pa një vendim përfundimtar.
Leave a Reply