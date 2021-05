Nga Ilir Metaj Të bëjmë debat si ishte veshur Anxhela Peristeri në Eurovision, më duket diçka krejt pa rendesi.

Eurovision është konkurim këngësh, jo pasarelë mode.

Çka vlen të debatojmë është përmbajtja, shumë më shumë sesa forma.

Dhe për fat të keq, përmbajtja, pra kënga, ishte per mendimin tim larg, shume larg nje kenge pretendente.

Nje kenge me tekst qaraman, si shumica e tentativave te nje adoleshenti ne faqet e ditarit, me nje melodi-fluskë sapuni, që shpreson vetem te refreni me motive gjysem arabe(?!)

Nje kenge si ajo e shperdoron edhe talentin, që në fakt Anxhela e ka.

Por Anxhela nuk mund te gatuaje buke vetem me ujë.

Kujtoj përfaqësimin që na bënë në Eurovision, Rona Nishliu dhe Eugent Bushpepaj.

Interpretim, këngë, emocion.

Krenari!