Ministri i Jashtëm i Pakistanit, Ishaq Dar, i tha BBC se ceremonia e nënshkrimit e nesërme në Gjenevë është anuluar pasi memorandumi i mirëkuptimit është nënshkruar tashmë nga distanca.
Një zyrtar i lartë pakistanez fillimisht i tha BBC-së se kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, po e shtynte vizitën e tij në Gjenevë, duke thënë se, faza tjetër do të vazhdojë përmes rrugëve të ndara në nivel teknik mbi çështje të shumta sipas këtij kuadri gjithëpërfshirës.
Pyetjet u ngritën fillimisht në lidhje me perspektivat e ngjarjes pasi Sharif ndryshoi postimin e tij herët këtë mëngjes në X, duke hequr paragrafin që thoshte se, Pakistani me mbështetjen e bashkë-ndërmjetësit të shtetit të Katarit do të organizojë ceremoninë zyrtare siç është planifikuar më 19 qershor 2026 në Zvicër, për të përkujtuar këtë ngjarje historike dhe për të filluar bisedimet në nivel teknik.
Prapa skenave këtë mëngjes në Pakistan, burime e siguruan BBC-në se eventi ishte ende duke u zhvilluar. Por në orët e para të mbrëmjes ky plan kishte ndryshuar. Sharif ishte një nga nënshkruesit e Memorandumit të Mirëkuptimit si ndërmjetës.
Leave a Reply