Turkish Airlines dhe dy linja ajrore iraniane kanë anuluar fluturimet nga Stambolli në Teheran për sonte, mes kërcënimeve të SHBA-së për sulme ajrore kundër Iranit.
Tre fluturime nga Stambolli në Teheran u anuluan sot, sipas të dhënave nga aeroporti. Këto përfshijnë një fluturim të Turkish Airlines, një fluturim të ATA Airlines dhe një fluturim të Qeshm Air, sipas të dhënave nga aeroporti i Stambollit.
Katër fluturime të tjera të planifikuara për të shtunën, dy prej të cilave u operuan nga Turkish Airlines, u anuluan gjithashtu, por gjashtë të tjera pritet të operojnë aktualisht.
Një fluturim i Turkish Airlines për në Tabriz në Iranin veriperëndimor, fillimisht i planifikuar për në orën 01:45 por edhe ajo u anulua gjithashtu, sipas tabelës së nisjeve nga aeroporti i Stambollit.
