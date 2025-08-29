Antimafia e kërkonte si anëtar të kartelit ndërkombëtar të drogës, shqiptari arrestohet në Kroaci 

Një shqiptar i shumëkërkuar është arrestuar në Kroaci dhe më pas ekstraduar për llogari të Italisë, pasi dyshohet si pjesë e një karteli të madh kriminal të trafikut të drogës.
Ndaj tij kishte një urdhër ndërkombëtar kërkimi, me masë në mungesë “arrest me burg”, për shkelje të rënda të ligjit për drogën. I dyshuari u deklarua i pafajshëm para gjyqtarit të hetimeve paraprake të gjykatës së L’Aquila, por masa nuk ndryshoi.
Arrestimi u bë falë një përpjekjeje komplekse hetimore nga Policia e Shtetit italian, në bashkëpunim me autoritetet kroate dhe me mbështetjen e kanalit të bashkëpunimit ndërkombëtar SIRENE.
Megjithatë, shqiptari i përfaqësuar nga avokati i L’Aquila-s, Gaetano Petrilli, u ekstradua dhe ishte në gjendje të jepte versionin e tij të ngjarjeve gjatë seancës paraprake dëgjimore para gjyqtarit hetues Marco Billi, i cili kishte nënshkruar urdhrin e arrestit të tij dhe ato të bashkëpunëtorëve të tjerë të dyshuar të arrestuar para tij.
I dyshuari do mbetet në paraburgim, në pritje të hetimeve të mëtejshme, kurse emri i tij nuk u bë publik.
Operacioni, i cili zgjati më shumë se dy vjet, u krye nga Skuadra Fluturuese dhe Seksioni Hetues i Shërbimit Qendror të Operacioneve (SISCO) të L’Aquila-s, nën koordinimin e Drejtorisë së Qarkut Antimafia dhe Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm në Gjykatën e Apelit të kryeqytetit të Abruzzo-s.
Në qendër të hetimit ishte një organizatë e përbërë nga shqiptarë, maqedonas dhe italianë që kishin krijuar një rrjet masiv trafiku kokaine, informon media italiane. Operacioni rezultoi në arrestimin e 42 personave, ekzekutimin e 38 masave paraprake – 29 në burg, 6 nën arrest shtëpiak dhe 3 me detyrim paraqitjeje.
U sekuestruan makina dhe motoçikleta të përdorura për aktivitete të paligjshme, para dhe sasi droge. Megjithatë, pesë anëtarë të bandës kriminale arritën t’i shpëtonin operacikonit të parë, duke gjetur strehim në vendet e tyre përkatëse të origjinës.
