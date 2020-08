Një lajm i mirë vlen edhe më shumë në një kohë të keqe. Laboratori Intermedica filloi testimin për Antitrupat Anti SARS Cov-2.

Metoda e përdorur është ECLIA dhe testimi kryhet me analizatorë automatik të Kompanisë Roche.

Analiza i ka të përfshira të dyja fraksionet IgM dhe IgG.

Për te gjitha rastet pozitive ose te dyshimta Laboratori Intermedica kryen konfirmimin e tyre duke analizuar antitrupat edhe me nje metode te dyte dhe kompani te dyte me metodën ELISA, me analizator të Kompanisë Euroimmun. Ky analizim konfirmon pozitivitetin direkt te IgG ose indirekt te IgM.

Konfirmimi behet pa asnjë kosto shtesë dhe cmimi i përgjithshëm është krejt i përballueshëm për qytetarin shqiptar.

Laboratori Intermedica eshte i vetmi laborator ne Shqiperi, që kryen konfirmimin e rezultatit me dy metoda te ndryshme dhe me dy kompani te ndryshme. Vlen te theksohet se Metoda ELISA dhe konkretisht e kompanise EUROIMMUN ,per analizimin e antitrupave AntiSARS CoV-2 eshte quajtur “ Golden Standard” dhe shpesh rezultatet e kompanise Euroimmun sherbejne dhe si rezultate krahasuese referente nga kompani te tjera per te marre certifikaten nga FDA Amerikane.

Marrja e mostrave behet ne te gjitha filialet e laboratorit në Tiranë.