Pas kontrolleve të pandërprera nga ana e policisë, është arritur të gjendet një nga mjetet e përdorura nga autorët për vrasjen e çiftit Mujaçi, ngjarje e ndodhur mesditën e së dielës në Balldre.
Sipas burimeve zyrtare, mjeti tip “Golf”, pa targa, i përdorur nga autorët e dyshuar, është gjetur i fshehur në zonën e Torovicë.
Policia dje bëri me dije se ka identifikuar dhe shpallur në kërkim autorët e dyshuar të ngjarjes.
Bëhet fjalë për shtetasit Renato Mhillaj 23 vjeç, Adriano Mhillaj 22 vjeç dhe Florin Mhillaj 36 vjeç djali, nipi dhe një i afërm i viktimës Genc Mhillaj nga Torovica, i vrarë në vitin 2016.
Atentati:
Ngjarja ndodhi ditën e diel, rreth orës 14:50 në dalje të fshatit Balldren, Lezhë, në rrugën Balldren-Torrovicë.
Drejt makinës me të cilën lëvizte çifti i bashkëshortëve Gentjana Mujeci 32 vjeç dhe Kreshnik Mujeci 39 vjeç u qëllua me breshëri plumbash.
Si pasojë të dy humbën jetën në vendin e ngjarjes.
Një ditë më pas, policia njoftoi se ka identifikuar dhe shpallur në kërkim tre autorët e dyshuar të ngjarjes, Adriano Mhillaj 22 vjeç, Florin Mhillaj 36 vjeç dhe Renato Mhillaj 23 vjeç. Ky i fundit është djali i Genc Mhillaj nga Torovica, i vrarë në vitin 2016.
Hakmarrja dyshohet se është shkaku i atentatit.
Rreth një vit pas ngjarjes, ai dhe vëllai i tij, Lin Mujeci, u arrestuan si të dyshuar. Sipas hetimeve të kohës, ata i kishin zënë pritë viktimës dhe e kishin qëlluar për vdekje pas një konflikti për motive të dobëta.
Megjithatë, procesi gjyqësor mori një tjetër rrjedhë. Në vitin 2018, Gjykata e Shkallës së Parë në Shkodër i shpalli të pafajshëm të dy, ndërsa një vit më pas edhe Apeli la në fuqi këtë vendim. Çështja u rikthye për rigjykim nga Gjykata e Lartë në tetor të vitit 2024.
Kontrolle janë ushtruar ne disa banesa ne Torovice, Malecaj dhe Balldre ndërsa janë marre me pyetje disa persona por pa arritur dot ne identifikim konkret.
