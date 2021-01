Sekretari i Përgjitshëm i PD, Gazment Bardhi, u shpreh mbrëmjen e së premtes së Partia Demokratike dhe opozita mbetet e paqartë se si do të jetë fleta e votimit më 25 Prill.

I futar në ‘Java në RTSH’, Bardhi tha se kjo është një çështje urgjente dhe qartësimi i saj duhet së pari që PD të nisë të mësojë votuesit se si të votojnë.

“Ne i kemi kërkuar KQZ-së pajisjen me kamera ne çdo qendër votimi, por nuk ka bërë asgjë deri më sot. Gjithashtu ne presim përgjigje si do të jetë fleta votimit, me emra, me koalicione apo me numra. Janë disa rregulla se si do të jetë kjo fletë. Kjo na duhet për të nisur fushatën e ndërgjegjësimit. Kjo kërkon një lloj urgjence” -tha Bardhi.

I pyetur nga analisti Lorenc Vangjeli se pse PD e refuzoi kandidaturën e Ilir Rusmajlit si pjesë të KQZ, Bardhi u shpreh:

“Nuk e kemi refuzuar ne zotin Rusmajli, por ai ka qenë i propozuar nga Partia Socialist. Dhe në përfundim u zgjodh me votë të Kuvendit te Komisioni i Ankimeve. Dhe nëse më pyet, Komisioni i Ankimeve ka marrë sot një vendim të paligjshëm duke i dhënë mundësi Partisë Socialiste që të ëprdorë qeverinë për fushatë” – tha Bardhi në studion e emisionit “Java në RTSH”.

g.kosovari