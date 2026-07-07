Aleks Pepaj, një prej pjesëtarëve të grupit kriminal të Jetmir Pepës, ka ankimuar në Apelin e Posaçëm vendimin e dhënë nga shkalla e parë e GJKKO-së 1 ditë më parë.
Pepaj u la në burg i akuzuar për trafik droge, e pastrim të produkteve të veprimtarisë kriminale. Ai u ekstradua nga Emiratet e Bashkuara Arabe më 5 qershor, teksa ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pas goditjes së grupit kriminal të Jetmir Pepës.
Ky grup ka vepruar kryesisht në vitet 2019-2021 në Amerikën Latine, në Belgjikë dhe Holandë, ndërsa etëm në vitin 2020 futi ose tentoi të trafikonte në Evropë të paktën 7.5 tonë kokainë.
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