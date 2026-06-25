Deputetja e Partisë Socialiste, Anila Denaj, ka treguar porositë që kryeministri Edi Rama u ka dhënë deputetëve socialistë gjatë mbledhjes së fundit të grupit parlamentar.
E ftuar në emisionin Off the Record me Andrea Dangllin në A2 CNN, Denaj tha se mesazhi kryesor i Ramës ishte që deputetët të jenë më pranë qytetarëve dhe të ndjekin nga afër problematikat e zonave që përfaqësojnë.
“Kemi një porosi shumë të qartë të jemi sa më afër të gjithë problematikave për zonat që ne përfaqësojmë, të jemi të vëmendshëm ndaj zgjidhjes së tyre dhe t’i adresojmë ato.
Ka edhe një reorganizim pak më ndryshe ndaj kërkesave që vijnë nga zonat, sepse jo të gjitha kërkesat lidhen vetëm me pushtetin qendror.
Një pjesë e mirë lidhet me pushtetin lokal dhe edhe ndaj tij duhet të ushtrohet një presion më i madh për dhënien e përgjigjeve dhe zgjidhjen e problematikave“, u shpreh Denaj.
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