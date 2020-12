Ministrja e Financave, Anila Denaj, ka treguar në emisionin Top Talk në Top Channel, se janë tre kategori në shëndetësi që do të përfitojnë rritje pagash.

Denaj ka thënë se vitin e ardhshëm rritje page do të kenë mjekët, infermierët dhe laborantët. Sipas Denajt kjo do të mundësohet edhe me alokuimin më të madh të mbështetjes financiare për Shëndetësisë.

Denaj: Bilanci nuk ka përfunduar ende. 4 akte normative kemi pasur këtë vit. Në nuk vijmë vetëm nga goditja e pandemisë, por patëm edhe tërmetin dhe fatura financiare ka qenë akoma më e madhe. Në fillim të vitit patëm një shumë të konsideruar të alokimeve. Në raport me ndihmën tek individët, tek bizneset dhe tek shëndetësia. Kjo e fundit ka qenë në fokus dhe do të jetë edhe vitin e ardhshëm. Për të akomoduar spitalet, për të rritur fondet në ndihmë të tyre. Dhe vitin që vjen rritjen e rrogave, e mjekëve, infermierëve dhe laborantëve. Fatura më e rëndësishme vjen te shëndetësia.

“40% mbi funksion. Që nga 1 janari. Po flasim për një rritje për mjekët në spitale që shkon deri në 120 mijë lekë dhe mjekëve në shërbimin parësor që shkon 100 mijë lekë. Kuptohet Laborantët dhe infermierët do kenë 40%. Arsimtarët me rritje në 15 %. Kemi një fond, gati 8 miliard. Për arsimtarët gati në 72 mijë lekë shkon. Nga 59 mijë që ka qenë. Flasim për bruto. Shkollat e mesme u shkon në 75 mijë lekë. Vjen në gati 21% në 7 vjet. E mjekëve nga 100 në 120 mijë lekë. Niveli mesatar shkon për pjesën e mjekësisë 80 mijë lekë. Për vitin që vjen vetëm këto kategori kanë pasur rritje.” ka shtuar më tej Denaj./a.p