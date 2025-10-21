Pas një udhëtimi 26-ditor, anija e parë e kontejnerëve që operonte në rrugën ekspres arktike të kontejnerëve Kinë-Europë, Ura e Stambollit, mbërriti të dielën në Portin e Gdanskut në Poloninë veriore, shkruan “Xinhua”.
Anija u ankorua në Terminalin Baltik Hub, paksa me vonesë për shkak të kushteve të detit, dhe operacionet e ngarkimit dhe shkarkimit filluan menjëherë, sipas autoriteteve portuale.
Duke u nisur nga Porti Ningbo-Zhoushan në provincën Zhejiang të Kinës Lindore më 23 shtator, Ura e Stambollit mbante rreth 4000 njësi TEU ngarkesë. Ajo bëri ndalesa në porte në Britani dhe Gjermani para se të mbërrinte në Poloni.
Pas ndalesës në Gdansk, anija u nis për në Holandë.
Rruga arktike ekspres Kinë-Europë zvogëlon ndjeshëm kohën e udhëtimit krahasuar me rrugët tradicionale, rreth 40 ditë përmes Kanalit të Suezit dhe 50 ditë përmes Kepit të Shpresës së Mirë.
“Ura e Stambollit” arriti në ndalesën e saj të parë europiane, Felixstowe në Britani, në vetëm 20 ditë, më shpejt se treni i mallrave Kinë-Europë, i cili zgjat rreth 25 ditë.
“Sea Legend Line” planifikon të krijojë udhëtime të rregullta verore përgjatë kësaj rruge deri në vitin 2026.
Gjatë periudhës jo të lundrueshme në dimër, kompania synon të zgjerojë rrjetin e saj të shërbimeve ekspres në Europën Lindore.
Leave a Reply