Kombëtarja e Anglisë ka siguruar një vend në gjysmëfinalen e Kupës së Botës pas fitores 2-1 kundër Norvegjisë dhe do të përballet me Argjentinën më 15 korrik.
Protagonistët kryesorë të këtij suksesi për skuadrën e drejtuar nga Thomas Tuchel janë Jude Bellingham dhe Harry Kane, të cilët kanë shënuar së bashku 12 nga 13 golat e ekipit në këtë turne.
Aktualisht, të dy lojtarët ndajnë vendin e katërt në listën e golashënuesve më të mirë të kompeticionit me nga gjashtë gola secili.
I vetmi gol që nuk mban firmën e tyre u realizua nga Marcus Rashford në ndeshjen hapëse ndaj Kroacisë, që përfundoi me shifrat 4-2. Pas atij takimi, dyshja ka realizuar rreth 92% të golave të kombëtares angleze.
Pas vërshëllimës finale të çerekfinales, dy futbollistët festuan kualifikimin duke kënduar së bashku me tifozët në tribunë. Veçanërisht Bellingham po kalon një formë të lartë, duke shënuar nga dy gola si në fazën e 1/8-ve ndaj Meksikës, ashtu edhe në ndeshjen e fundit ndaj Norvegjisë.
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