Anglia është kualifikuar për në çerekfinalen e Euro 2024, pasi fitoi ndaj Sllovakisë me shumë vështirësi.

Sllovakët ishin në avantazh deri në minutën e fundit të kohës shtesë me anë të një goli të Schranz, por Bellingahm bëri mrekullinë dhe barazoi shifrat, duke e çuar takimin në kohë shtesë.

Me fillimin e pjesës së parë të kohës shtesë, ishte Harry Kane ai që i dha avantazhin skuadrës së tij dhe fitoren që i kualifikoi më tej.

Në ndeshjen e radhës Anglia do të përballet me Zvicrën, e cila eliminoi Italinë me një fitore 2-0.