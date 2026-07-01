Anglia kualifikohet mes 16 skuadrave më të mira të Kupës së Botës, falë fitores me përmbysje 2-1 përballë Kongos. Afrikanët mbyllën pjesën e parë në avantazh falë golit të shënuar nga Cipenga, por në pjesën e dytë Kane shënon dy gola dhe vulos fitoren e anglezëve. Në fazën e 1/8-ve të finales Anglia do të përballet me Meksikën.
Anglia pati vështirësi, por ia doli t’i bashkohej Meksikës në raundin e 16-shes së Kupës së Botës 2026, duke mposhtur me përmbysje Republikën Demokratike të Kongos 2–1 në një ndeshje të vendosur nga Harry Kane.
Skuadra e Desabres filloi fuqishëm, duke marrë një epërsi surprizë në minutën e 7-të: Mbemba dha një asist për Cipenga-n për ta bërë rezultatin 1–0. Anglezët fillimisht u tronditën, pastaj filluan të vraponin kundër “murit të Mpasit”. Portieri kongolez e mbajti portën të paprekur në pjesën e parë, me Ëissa-n që ishte shumë pranë dyfishimit të epërsisë në minutën e 42-të kur goditi shtyllën.
Të besuarit e Tuchelit vazhduan presionin në pjesën e dytë, por Mpasi dukej i pamposhtur. Në minutën e 75-të, muri afrikan më në fund u shemb: një krosim nga Gordon u takua me një goditje me kokë nga Harry Kane, i cili e bëri rezultatin 1–1 pavarësisht se Mpasi preku topin.
Kane duhej të krijonte një moment magjik për të shënuar golin e fitores. Sulmuesi i Bayern Munich e mori topin me shpinë nga porta afër zonës dhe lëshoi një gjuajtje të fuqishme nën traversë për të vulosur fitoren 2–1.
Anglia avancoi në raundin e 16-tave, duke eliminuar Republikën Demokratike të Kongos pas një ndeshjeje të luajtur në kushte praktikisht të barabarta.
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