Ish-kancelarja gjermane Angela Merkel ka deklaruar se Bashkimi Evropian nuk po shfrytëzon sa duhet potencialin e tij diplomatik në raport me Rusi dhe luftën në Ukrainë.
Duke folur në konferencën digjitale Re:Publica në Berlin për transmetuesin publik gjerman ËDR, Merkel theksoi se mbështetja ushtarake për Ukrainën është “absolutisht e drejtë”, por shtoi se diplomacia duhet të mbetet pjesë e rëndësishme e strategjisë evropiane.
“Diplomacia ka qenë gjithmonë ana tjetër e medaljes, edhe gjatë Luftës së Ftohtë”, u shpreh ajo, duke nënvizuar se kombinimi i frenimit ushtarak me aktivitetin diplomatik është thelbësor.
Merkel kritikoi gjithashtu mungesën e një angazhimi më të madh evropian në kontaktet me Moskën, duke thënë se është “e pamjaftueshme” që vetëm Donald Trump të mbajë komunikim me Rusinë.
“Edhe ne, si evropianë, kemi rolin tonë”, deklaroi ish-kancelarja, duke paralajmëruar se nënvlerësimi i Vladimir Putin do të ishte një gabim i madh.
Merkel, e cila drejtoi Gjermani nga viti 2005 deri në 2021, është kritikuar vitet e fundit për politikën e saj ndaj Rusisë dhe varësinë e Gjermanisë nga energjia e lirë ruse.
