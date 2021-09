Anëtari i Kryesisë së PD-së, Fitim Zekthi, ka reaguar pas vendimit të përjashtimit të Sali Berishës nga ana e Lulzim Bashës.

Sipas tij, Basha ka vepruar si Mark Bruti, pasi do më shumë atdheun se Berishën.

“Mark Bruti, nje politikan i holle dhe i mencur romak mendohet se ka thene se “It’s not because I don’t live Caesar, it’s because I love more Rome”.

Pra “nuk eshte se nuk e dua Cezarin, por dua me shume Romen”, atdheun, vendin.

Kjo shprehje cilesohet nga studiuesit e retorikes dhe politikes si madheshtore per shkak te thelbit te thelle, pergjegjesise se larte dhe per te fuqise shprehese”, shkruan ai.

/m.j