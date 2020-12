“Vaksina do të bëjë fikjen e pandemisë, sa më shpejt aq më mirë. Vaksinat janë disa dhe implementimi i tyre është një faktor i rëndësishëm tani. Mendoj se te gjitha vaksinat janë të besueshme dhe kushdo që do të vije në Shqipëri të vij sa më shpejt, pasi të gjitha kanë një efekt të mirë dhe janë të besueshme. Nuk kemi pse të kemi frikë nga vaksina, pasi ajo futet në organizëm, nxit imunitetin dhe më pas degradon ikën, nuk ka asnjë pasojë në organizëm, nuk kanë efekte të dëmshme. Në injeksionin e dytë që duhet 3-4 javë diferencë ka disa efekte anësore si lodhje, këputje, temperaturë, por të përkohshme. Efekti shkon në 95 % e vaksinës anti-COVID, që është shumë i lartë, më e lartë se ajo e gripit që e ka 40-60 %”, tha Sulçebe.

Ndërsa nisjen e testeve të shpejta sot në vendin tonë, Sulçebe e cilësoi një lajm shumë të mirë, pasi testimi për momentin është mjeti kryesor për të luftuar pandeminë. Akademiku dhe profesori Sulçebe tha se sa më shpejt të identifikohet personi si pozitiv, aq më shpejt bëhet izolimi i tij dhe padyshim që kjo do të sjellë ulje të rasteve.

“Testet e shpejta janë një lajm sh i mirë pasi testimi është mjeti kryesor për të luftuar këtë pandemi, pasi identifikimi i tyre i çon ne izolim më të shpejtë dhe padyshim do të sjell rënie të rasteve. Testet e shpejta kanë një efikasitet të lartë dhe kanë vetëm një marzhë gabimi të vogël tek asimptomatikët. Unë do të isha që testet e shpejta të përfshihen në të gjitha hallkat dhe ato të bëheshin nga personat dhe në farmaci pasi sa më shpejt ta zbulojnë se janë infektuar aq më shpjet do e bëjnë izolimin dhe do ruajnë të tjetër. Përdorimi i gjerë i testeve të shpejta është padyshim i vlefshëm”, u shpreh Sulçebe.