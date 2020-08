Artur Meçollari ish-zëvendës komandant i forcave tona detare njëkohësisht dhe anëtar i komisionit teknik për ndarjen e kufirit detar me Greqinë, përsëri ka reaguar në lidhje me debatet që kanë lindur së fundmi, për çështjen e ndarjes së kufijve detar mes Shqipërisë dhe Greqisë.

Meçollari ka publikuar 3 nenet e “Konventës për të drejtën e Detit” (UNCLOS 1982), përkatësisht nenin 3, nenin 4, dhe nenin 15, pa i interpretuar ato duke lënë të kuptohet se të tre nenet e parashikojnë qartësisht se në cilat raste shtetet ushtrojnë të drejtën e vendosjes së një gjerësie mbi ujërat territoriale.

“Pa Comment” UNCLOS 1982”, shkruan Meçollari.

Por çfarë thuhet konkretisht në këto nene:

Sipas “Neni 3” të UNCLOS 1982, çdo shtet ka të drejtën e vendosjes së një gjerësie mbi ujërat territoriale deri në kufirin që nuk kalon 12 milje detare, të matur nga vija bazë e përcaktuar në përputhje me këtë Konventë.

Më tej “Neni 4”, kufiri i jashtëm i ujërave territoriale përbehet nga vija, pikat e së cilës janë në një distancë të barabartë, nga pika më e afërme e vijës bazë, e cila është e barabartë me gjerësinë e ujërave territoriale.

Çfarë është e rëndësishme për situatën aktuale, duket se “neni 15 i UNCLOS 1982” është shterues në debatet e lindura që pas deklaratës së Kyriakos Mytsotakis në parlament, se Greqia do të zgjerohej me 12 milje në detin Jon.

Në nenin 15 të kësaj Konvente thuhet:

“Kufizimi i detit territorial ndërmjet shteteve që janë ballë për ballë ose fqinjë, kur brigjet e dy shteteve janë ballë për ballë ose në afërsi me njëri-tjetrin, asnjë nga dy shtetet nuk do të ketë të drejtën, përveç kur është bërë një marrëveshje ndërmjet tyre, për të zgjeruar detin territorial përtej vijave të mesme, pikat e së cilës janë të baraz-larguara nga pikat më të afërta të vijave bazë nga të cilat matet gjerësia e detit territorial të dy shteteve.

Parashikimi i mësipërm nuk zbatohet, megjithatë, kur është e nevojshme në rastet e ndonjë titulli historik ose rrethana të tjera të veçanta për kufizimin e detit territorial ndërmjet të dy shteteve sipas mënyrave të mësipërme”.

Sipas këtij neni, Greqia dhe Shqipëria i kanë brigjet e tyre në afërsi me njëri-tjetrin.

Çfarë theksohet në këtë nen, është fakti se dy shtete që ndodhen në kushte të tilla, siç janë Shqipëria dhe Greqia, nuk kanë të drejtën të zgjerojnë detin territorial përtej vijave të mesme.

Kjo gjë mund të ndodhë vetëm nëse dy shtetet kanë një marrëveshje ndërmjet tyre.

Por në këtë nen gjithashtu thuhet se ky parashikim nuk zbatohet në rastet e rrethanave të veçanta, siç mund të jenë titujt historik, për kufizimin e detit territorial.

Ndërkohë, ditën e sotme u mësua se presidenti Ilir Meta i ka kërkuar, me anë të një letre, kryeministrit Edi Rama informacion zyrtar në lidhje me kufirin detar me Greqinë dhe pretendimet e kësaj të fundit për t’u zgjeruar 12 milje në Jon.

Sakaq kryeministri Edi Rama më herët ka deklaruar se nuk ka asnjë marrëveshje të fshehtë me Greqinë për këtë çështje dhe se është e drejta e shtetit grek të bëj një deklaratë të tillë, të cilën Shqipëria e ka ushtruar më herët.