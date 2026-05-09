Kryeministri Edi Rama, Ambasadori i Bashkimit Europian, Silvio Gonzato dhe ambasadorët e vendeve anëtare të BE morën pjesë në eventin hapës së Javës së Europës.
Gjatë fjalës së tij ambasadori Gonzato u shpreh se nuk ka rrugë të shkurtër dhe pa kriter për t’u integruar në BE.
“BE ka vendosur t’i japë Ukrainës një hua 90 miliardë euro për nevojat e saj urgjente. Rusia po dështon, nuk po arrin objektivat e saj strategjikë për luftën e saj. Qëndrimi i BE kundër agresionit rus pasqyron angazhimin e saj për të mbështetur sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës.
Forca e BE qëndron në aftësinë e saj për të frymëzuar vendet e tjera. Duke mbështetur Shqipërinë dhe vendet e tjera për anëtarësimin evropian, po investon në një të ardhme më të sigurt. Vlerat themelore të anëtarësimit janë lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Investimi më i sigurt për Shqipërinë është shteti i së drejtës. Duhet të theksohet karakteri i bazuar i mëtejshëm i procesit të anëtarësimit. Nuk ka rrugë të shkurtra as shmangie të kritereve për t’u anëtarësuar. Duhet të sigurohemi që vendi të përmbushë të gjitha standardet e kërkuara nga BE-ja.
Sfida është garantimi i cilësisë dhe qëndrueshmërisë së reformave. Zgjerimi është një projekt i të gjithë shoqërisë. Ne duhet të komunikojmë në mënyrë proaktive me qytetarët. Jam krenar që përfaqësojë BE-në”, u shpreh Ambasadori Gonzato.
