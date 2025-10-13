“Anëtarësimi do të na miratohet në Paris.. ”, Rama batuta në konferencën me Von der Leyen: Do thoja Londra, por ka ikur në drejtim të padituKryeministri Edi Rama nuk i ka kursyer batutat në një konferencë të përbashkët me presidentin e KE, Ursula von der Leyen.
Ndërsa liste për procesin e anëtarësimit në Union, Rama u shpreh se anëtarësimi do të miratohet në kryeqytetet e kontinentit, si Berlin apo Paris.
Më tej ai shtoi se në këto kryeqytete nuk mund të rendiste Londrën, sepse “ka ikur në drejtim të paditur”, duke iu referuar Brexit dhe daljes së Britanisë nga BE.
“Detyrat nuk i bëjmë se na i kërkojnë apo se duam të kënaqim ata që nesër do na miratojmë anëtarësimin ën Paris Apo Berlin, se Londra ka ikur në drejtim të paditur. I bëjmë detyrat për veten tonë sepse na bën më funksional si shtet. Për në procesi i integrimit është proces shtetbërje demokratike”, tha ai.
