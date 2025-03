Drejtësia italiane po zhvillon një nga gjyqet më në zë kohët e fundit, që ka të bëjë me një organizatë kriminale të fuqishme të narkotrafikut në Milano, e goditur vitin e kaluar, me të paktën 13 persona të pandehur në bankën e të akuzuarve.

Grupi drejtohej nga një mafioz turk i quajtur Baris Boyun, i arrestuar bashkë me krahun e tij të djathtë, një 27-vjeçar shqiptar, Artiol Shabani, që tashmë e ka pranuar akuzën dhe është dënuar me rreth 5 vite burg për armë dhe trafik droge në bashkëpunim. Krahu i majtë i turkut akuzohet një 32-vjeçar vendas, i quajtur Giorgio Meschini, nga Viterbo.

Gjyqi i bashkëpunëtorëve të dyshuar të bosit të mafias turke Baris Boyun në sallën e gjyqit në bunker të Milanos u shty për në muajin prill për pjesën më të madhe të tye, teksa kanë kërkuar gjykim të shkurtuar. Ky gjykim i shkurtuar vjen pak pasi gjyqtari Roberto Crepaldi refuzoi fillimisht kërkesën për marrëveshje dhe më pas gjykim të shkurtuar me kusht.

Meschini, i mbrojtur nga avokati Remigio Sicilia, ndodhet në burg që prej datës 22 maj. I vetmi italian i arrestuar në bastisjen që çoi në kapjen e bosit turk. Boyun, një 41-vjeçar kurd etnik, ka qenë prej kohësh në shënjestër të Turqisë, e cila po kërkon ekstradimin e tij. Sipas prokurorisë, ai krijoi një celulë kriminale në Itali të përbërë nga bashkatdhetarë të ardhur konkretisht në vend, me mbështetjen e një shtetasi shqiptar.

“Trembëdhjetë persona kërkuan dënime alternative. Dje, më 25 mars, i vetmi person që ka marrë marrëveshjen për pranimin e fajësisë ishte Artiol Shabani, për bashkim kriminal me qëllim mbajtjen dhe mbajtjen pa leje të armëve, përfshirë ato klandestine dhe trafik droge. 27-vjeçari shqiptar, i ndihmuar nga avokati Samuele De Santis, u deklarua fajtor me 4 vjet e 7 muaj burg, pasi marrëveshja e arritur me prokuroren Bruna Albertini u pranua nga gjyqtari hetues Roberto Crepaldi. Ai mori një të tretën e uljes së dënimit”, raporton media italiane.

Shabani, i cili besohet se është bashkëpunëtor i Boyun, i cili nuk ka vendbanim fiks në Itali, është arrestuar në Vetralla së bashku me një 23-vjeçar tjetër turk. Kontrolli i automjetit ‘Jeep Cherokee’, me licencë zvicerane, me të cilin ata udhëtonin, çoi në sekuestrimin e një pistolete të kalibrit 9×19 mm, tre karikatorë, dhjetë fishekë dhe 24.5 gramë kokainë të ndarë në doza gati për shitje.

Gjykimi për dymbëdhjetë të akuzuarit e tjerë, mes tyre edhe Meschini nga Viterbo, do të vazhdojë në muajin prill me marrjen në pyetje të mundshme të të pandehurve dhe fjalën përmbyllëse të prokurorit publik, i cili do të formulojë kërkesat për dënim. Më pas një sërë seancash për fjalimet e avokatëve.