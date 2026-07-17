Andy Burnham është shpallur zyrtarisht udhëheqësi i ri i Partisë Laburiste në pushtet në Mbretërinë e Bashkuar, duke kapërcyer pengesën e fundit për të marrë detyrën e kryeministrit javën e ardhshme.
Partia Laburiste njoftoi të premten rezultatin e procesit për zgjedhjen e liderit të ri, i cili do të pasojë në detyrë kryeministrin në largim, Keir Starmer. Burnham ishte kandidati i vetëm në këtë garë.
Me konfirmimin në krye të partisë, ai pritet të marrë zyrtarisht detyrën e kryeministrit gjatë javës së ardhshme, duke udhëhequr qeverinë laburiste në një fazë të re politike.
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