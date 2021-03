Kaos në përfaqësuesen e Andorrës para ndeshjeve të eliminatoreve të Botërorit, ku e para është pikërisht ajo me Shqipërinë. Ish-kapiteni i përfaqësueses, Ildefons Lima, i cili ka rekordin botëror si futbollisti me më shumë vite në një kombëtare me më shumë se 22 të tilla, është lënë jashtë grumbullimit përsëri për kritikat kundër drejtuesve të Federatës.

Kështu, në një intervistë për TMË ai ka shpërthyer në kritika dhe ka cilësuar amatorizëm dhe shfrytëzim atë që i bëhej futbollit e kombëtares të vendit të tij nga drejtuesit e Federatës që nuk kishin asnjë lloj interesi për rezultatet e interesoheshin vetëm për paratë.

“U ankova për stërvitjet pa bërë tamponë si kishte ndodhur dhe që të fillohej një kampionat amator si i yni nuk kishte asnjë lloj kuptimi. Ndaj vendosën që kapiteni i kombëtares nuk mund të jetë edhe president i Shoqatës së lojtarëve e nuk mund të ankohet kundër Federatës. E megjithatë është një e drejtë që na e garanton Kushtetuta e Andorrës, të paktën rekordin e Guinness nuk mund të ma heqin”, tha 41-vjeçari.

“Tani kur luan Andorra flitet më shumë për atë që më ka ndodhur mua se sa për futboll. Kjo më jep forcë. Do të ishte njëlloj sikur Serxhio Ramos të mos luante në kombëtare pasi një drejtues i thotë se duhet ta qepë gojën. As nuk ekziston! Këtu në Andorra ndodh!

Kam bërë një denoncim në gjykatën e Andorrës, pasi po më mohojnë të drejtën e profesionit të futbollistit. Për fat të keq drejtësia ecën ngadalë. Gjëra të tilla ndodhin në Korenë e Veriut, edhe pse në fakt mendoj se atje sportistët elitarë respektohen. Këtu nuk respektohet një person që ka mbrojtur për 22 vite Andorrën, që është e vështirë, ha dru e fiton pak ndeshje, por punon e bën më të mirën për të çuar emrin tënd nëpër Europë me krenari. Por tani janë këta njerëz që duhet të turpërohen.

A e shoh kombëtaren? Kam pare disa ndeshje, por kam jetën time. Ajo që më ndodh mua i ka ndodhur shumë të tejrëve, pasi në momentin që del nga ekipi nuk interesohesh më pasi nuk të trajtojnë mire gjithsesi dhe nuk krijohet asnjë lidhje . Duhet të jetë një familje, por nuk ndodh, sepse janë katër miq që drejtojnë gjithçka dhe gjërat nuk ecin si duhet. As nuk u intereson, gjithsesi paratë e UEFA-s do të vijnë si të fitojnë, si të humbasin”, tha Lima në akuzën e tij të rëndë kundër Federatës dhe mënyrës se si ndërtohej e përjetohej atmosfera e përfaqësueses te Andorra.